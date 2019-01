Brandine vuote e clochard per terra | la denuncia

Roma - Brandine vuote nel dormitorio a Tiburtina. La denuncia : “Non fanno entrare i migranti del Baobab” : “Siamo in una situazione emergenziale, i posti devono rimanere vuoti. Stiamo cercando di aiutare tutti”. A dirlo al telefono a una volontaria del centro Baobab è un’operatrice della Sala operativa sociale del Comune di Roma. Nella notte, alla stazione Tiburtina, “sulle 30 brandine disponibili, 24 sono rimaste vuote. Fuori, ci sono persone a cui non è stato permesso di entrare” ha denunciato un altro volontario. ...