Borsa | Milano chiude in forte rialzo | +3 | 37% Wall Street | profondo rosso

Borsa Milano chiude molto forte - +3 - 37% : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,37% a 18.831 punti.

Positiva la giornata per la Borsa di Milano - allineata ai mercati europei : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente . A New York, nel frattempo, si conferma una performance brillante con lo S&P-500 , che schizza del 2,79%. Ad accendere la miccia dei mercati ...

Borsa Milano chiude in netto rialzo con Europa - balzo bancari - auto - giù Mediaset : migliore delle attese, sugli occupati Usa che sembra negare i timori di una recessione nella prima economia mondiale. ** Un trader mette poi in evidenza i messaggi "bullish" che sono arrivati da due ...

Borsa Milano in forte rialzo - Mib +3 - 37% : Seduta ampiamente positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib chiude in aumento del 3,37% a 18.831 punti. Lo spread tra Btp e Bund chiude a 268,3 punti dai 266dell'apertura e dai 273,6 punti della chiusura di ieri. Bene anche le altre Borse europee e Wall Street. I mercati hanno accolto positivamente i segnali di ottimismo che giungono dal negoziato tra Cina e Usa sul commercio,i dati americani sul mercato del lavoro e l'apertura del ...

Borsa : Milano cresce del 2 - 1% - bene le banche : La Borsa di Milano continua a crescere ed è la migliore fra quelle europee. Piazza Affari guadagna il 2,1% a 18.595 punti. A guidare il listino sono Saipem, +4,5%, e le banche, con Unicredit che sale ...

Borsa : Milano apre in rialzo dello 0 - 86% : Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in crescita dello 0,86% a 18.375 punti. 4 gennaio 2019

Borsa - Apple perde il 10% : ecco perché. Wall Street giù. Milano - spread vola a 275 : Choc in Borsa dopo le prospettive di crescita al ribasso comunicate da Cupertino. Gli analisti tagliano il 'prezzo obiettivo'. A Piazza Affari il differenziale risale ai livelli del 18 dicembre scorso

Borsa - Milano regge Wall street e spread : La fatica di Wall street e il ritorno della forte tensione sui titoli di Stato italiani non ha affossato Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,61% a 18.

Borsa Milano negativa con Europa dopo warning Apple - giù STM - lusso - auto - : ** I timori di un rallentamento dell'economia cinese pesa sui titoli del lusso: MONCLER cede il 3,16%, SALVATORE FERRAGAMO il 2,33%, TOD'S l'1,08%. Stesso discorso per PIRELLI, -2,70%,. ** Male la ...