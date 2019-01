Borsa italiana in rally con Wall Street | FTSE MIB +3 | 04%

Borsa italiana oggi/ Saipem a +4 - 6% - Fca a +3 - 1% - 4 gennaio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari si trova in territorio positivo. Sul listino principale spicca Saipem . Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Borsa italiana OGGI/ Piazza Affari lotta per i 18.000 punti - 4 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra quota 18.000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda