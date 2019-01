: Breaking News #Borsa di Tokyo apre male il 2019:-2,26% - Cyber_Feed : Breaking News #Borsa di Tokyo apre male il 2019:-2,26% - NotizieIN : Borsa di Tokyo apre male il 2019:-2,26% -

L'indice Nikkei ha perso il 2,26% nella prima giornata di contrattazione delalladi. In chiusura il Nikkei ha perso 452,81 punti arrivando a 19.561,96. A pesare sono stati l'impennata dello yen e la tempesta di svendite a Wall Street, trascinata giù dal tracollo della Apple. In controtendenza le borse cinesi, che superano i timori del tonfo di Wall Street per le difficoltà di Apple,spinte dalla notizia del prossimo incontro con gli Usa sui dazi,e chiudono in rally: Shanghai a +2,05%,Shenzen a +2,66%.(Di venerdì 4 gennaio 2019)