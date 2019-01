Bongiorno | chi non sa governare punta a creare il Far West

Supercoppa Juve-Milan - Bongiorno : “chi accetta la discriminazione è complice” : “È inaccettabile” che una partita ufficiale tra due squadre di calcio italiane si giochera’ in uno stadio dove le donne non possono accedere ad alcuni settori dedicati solo agli uomini. Capisco il rispetto della cultura altrui, ma queste sono cose preistoriche”. Sono le parole di Giulia Bongiorno, ministro per la Pubblica amministrazione, durante un’intervista a Libero. “Il 25 novembre e l’8 marzo ...