Bolzano | squadra di hockey contro esponente di Casapound | “Ideologie fuori dallo stadio”

(Di venerdì 4 gennaio 2019) LadiHCil post di Andrea Bonazza, consigliere comunale di. Oggetto della reazione: un foto, pubblicata su Instagram, in cui si vede l’del partito di estrema destra insieme a un uomo con indosso una maschera di gomma di Adolf Hitler e sotto la dicitura: “Era il capodanno del 1933… Lui mi spiegava che avrebbe conquistato l’Europa con la guerra, io rispondevo che astava nascendo uno squadrone diche avrebbe conquistato anche lui”. Un accostamento che non è andato giù ai dirigenti della società sportiva.Come riferisce altoadige.it, infatti, ladiha spiegato in una nota come “non gradisca e non ammetta che il nome e/o la sigla della società vengano abbinate a tematiche come quella del nazismo o di personaggi come Adolf Hitler”. “La società HCB ...