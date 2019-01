Boban | Il Fair Play Finanziario va cambiato | così si blocca la crescita di club

Calcio e soldi - Boban tuona : “il Fair Play Finanziario va rivisto - sennò club come Milan e Inter non cresceranno mai” : Il vice segretario Fifa ha analizzato la situazione relativa al Fair Play Finanziario, puntando il dito contro il sistema attuale Fa discutere e al tempo stesso limita gli acquisti: si tratta del Fair Play Finanziario, ormai diventato un vero e proprio spauracchio per i club europei. Pareggio di bilancio per non rischiare pesanti sanzioni, questo il fulcro di una norma che molte società puntano a rispettare, a volte con scarsi risultati, ...

Boban : "Fair Play da rifare. A club in crescita si concedano investimenti" : E mi sembra che Inter e Milan e altri club siano in questa condizione: chi porta soldi freschi nel mondo del calcio non può che produrre effetti positivi per tutto il sistema".