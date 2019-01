Boban | ' Fair-play finanziario da correggere | così blocca Inter e Milan Koulibaly? La

calciomercato

: #Boban: ' #FairPlay da rifare. Si concedano più libertà. O club come #Milan e #Inter non potranno crescere'… - Gazzetta_it : #Boban: ' #FairPlay da rifare. Si concedano più libertà. O club come #Milan e #Inter non potranno crescere'… - notrealsebaros : RT @Gazzetta_it: #Boban: ' #FairPlay da rifare. Si concedano più libertà. O club come #Milan e #Inter non potranno crescere' - vickythebug : RT @Gazzetta_it: #Boban: ' #FairPlay da rifare. Si concedano più libertà. O club come #Milan e #Inter non potranno crescere' -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Zvonimirnon ha mai avuto peli sulla lingua e, anche ora che è vicesegretario generale della Fifa, dice chiaramente quello che pensa. Lo ha fatto anche parlando alla Gazzetta dello Sport , in un'vista in cui si schiera contro l'attuale sistema deldeciso dall'Uefa: ' Se non si pongono dei correttivi al sistema del...