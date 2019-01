Bmw dice addio alla i8 | al suo posto una ibrida da 700 CV? FOTO

sportfair

(Di venerdì 4 gennaio 2019) La Casa di Monaco non realizzerà un’erede della sportivai8 ma al suodovrebbe arrivare un bolide estremo firmato dal reparto M dotato di meccanica elettrificata da 700 CV Bmw rivede la strategia delle sue sportive ecosostenibili mandando in pensioni nel prossimo futuro la sportivai8 che potrebbe essere sostituita sempre da una vettura elettrificata, ma questa volta realizzata dal reparto sportivo “M” della Casa di Monaco.La divisione Motorsport di Bmw potrebbe infatti lanciare nel 2023 un’inedita vetturaad altre prestazioni in grado di sviluppare la bellezza di 700 CV, decisamente molti in più rispettocavalleria proposta dBmw i8 che ne mette a disposizione “appena” 374 CV.La vettura potrebbe trarre ispirazione dal prototipo BMW Hommage Concept svelato a Pebble Beach e ispiratostorica Bmw 2002 rimasta ancora oggi nel cuore degli ...