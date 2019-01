Belardinelli, identificato l’ultrà napoletano che l’ha investito: ha provato a cancellare le prove

ilnapolista

(Di venerdì 4 gennaio 2019) L’articolo del Corsera Dopo il sequestro di un’automobile a Napoli, ecco una nuova possibile svolta nelle indagini per la morte di Daniele, l’ultrà del Varesedurante gli scontri precedenti a Inter-Napoli. Il Corriere della Sera racconta l’identificazione del tifoso che avrebbe, e il suo tentativo dile prove.Leggiamo: «Ha tentato dile tracce di sangue rimaste sull’auto e ha negato di aver travolto Daniele. Non è servito: gli investigatori avevano già chiuso il cerchio intorno a lui grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze di chi aveva visto tutto. Ha un volto e un nomeche era alla guida dell’auto che durante gli scontri prima della partita Inter-Napoli di Santo Stefano è passata sul corpo del tifoso 39enne, poi morto in ...