Beach volley | World Tour 2018 | The Hague Azzurri sconfitti | domattina RanghieriCaminati

Beach volley 2019 - The Hague. Doppietta azzurra : che impresa di Abbiati/Andreatta contro Ricardo/Alvaro Filho : Non smettono mai di stupire Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati che si esaltano per l’ennesima volta quando si respira aria di World Tour e conquistano un successo di prestigio (2-0) nella semifinale del loro girone contro la coppia brasiliana composta dall’ex campione olimpico, oggi 45enne Ricardo e da Alvaro Filho. Partita tiratissima con le due coppie sempre molto vicine e gli azzurri bravissimi a mantenere il piccolo vantaggio ...

Beach volley - World Tour 2019 The Hague. Ostacolo thailandese per Ranghieri/Caminati - girone di ferro per Abbiati/Andreatta : Scatta questa mattina il tabellone principale del torneo maschile 4 Stelle di The Hague con due coppie italiane al via. Alex Ranghieri fa il suo ritorno nel World Tour nove mesi dopo l’operazione al ginocchio che lo ha costretto ad un lungo stop, in coppia con Marco Caminati, mentre Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta sono al via del torneo olandese dopo aver superato le qualificazioni. Ranghieri/Caminati, che lo scorso anno conquistarono ...

Beach volley : a L'Aia Andreatta-Abbiati entrano nel main draw : L'Aia, OLANDA,- A L'Aia, primo tradizionale appuntamento dell'anno per il Beach Volley, buona partenza per la coppia azzurra Andreatta-Abbiati che hanno superato le qualificazioni imponendosi sui ...

Beach volley - World Tour 2019 - The Hague. Abbiati/Andreatta raggiungono col brivido Ranghieri/Caminati nel main draw : Era un ostacolo tutt’altro che semplice da superare, quello dei turchi Urlu/Sekerci, per la coppia azzurra formata da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta ma il binomio italiano è riuscito ad imporsi al tie break e da domani sarà al via del tabellone principale maschile del tornei di The Hague assieme ai già qualificati Ranghieri/Caminati. Nella sfida decisiva per l’ingresso al main draw, Abbiati/Andreatta hanno battuto i turchi 2-1 al ...

Beach volley - World Tour 2019 The Hague. Azzurre subito fuori : nessuna coppia italiana nel main draw femminile : Non ci saranno coppie italiane nel main draw del torneo femminile di The Hague. Doppia sconfitta al primo turno delle qualificazioni, infatti, per le coppie Azzurre iscritte al torneo di qualificazione e dunque eliminazione immediata. Delusione per Zuccarelli/Traballi che si sono dovute arrendere al terzo set alle padrone di casa Van Driel/Schoon. Le italiane hanno vinto un tiratissimo primo parziale con il punteggio di 28-26, poi sono crollate ...

Beach volley - World Tour 2018 The Hague. Capodanno sulla sabbia in Olanda con tanto azzurro e qualche top team : Si riparte dall’Olanda in quello che doveva essere un torneo di preparazione al Major Series di inizio febbraio a Fort Lauderdale e invece, vista l’inattesa cancellazione del torneo statunitense, sarà un evento isolato, sicuramente l’appuntamento clou del primo trimestre del 2019 del World Tour di Beach volley. Dal 2 gennaio (qualificazioni) e 3 gennaio (main draw) sulla sabbia dell’imponente impianto al coperto di The ...

Beach volley - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Ci sono i Mondiali ad Amburgo a fine giugno : Mondiali ad Amburgo a cavallo tra giugno e luglio, Europei a Mosca ad agosto, finale del World Tour al Foro Italico di Roma a settembre: sono questi i momenti clou della stagione 2019 del Beach volley, che formalmente è già iniziata, ma che vivrà tra maggio e settembre la sua fase calda, con tanti punti da distribuire in chiave qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Le altre date da segnare sul calendario sono a metà luglio per il Major Series di ...

Beach volley - il 2019 dell’Italia. Sei coppie azzurre a caccia di Tokyo : Lupo/Nicolai contro il tabù Mondiale : Il 2019 sarà un anno decisivo in chiave qualificazione olimpica per il Beach volley con il Mondiale di Amburgo, i due Major Series di Gstaad e Vienna e la finale del World Tour di Roma a formare un poker di grandi appuntamenti che distribuiranno il maggior numero di punti per le classifiche mondiali. E’ un’Italia che si presenta agguerrita quella che entra nel nuovo anno. Paolo Nicolai e Daniele Lupo, che formano la coppia di punta ...

Beach volley – La Nazionale italiana pronta per il 2019 : definite coppie e staff : Beach Volley: definite le coppie azzurre e lo staff per la stagione 2019 In vista della prossima stagione di Beach Volley sono stati definiti gli staff che seguiranno le sei coppie azzurre. Nel settore maschile i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo saranno sempre guidati da Matteo Varnier (assistenti Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis), Alex Ranghieri – Marco Caminati da Gianluca Casadei e la coppia Enrico ...

Beach volley : decise le coppie azzurre e gli staff per il 2019 : ROMA- In vista della prossima stagione di Beach Volley sono stati definiti gli staff che seguiranno le sei coppie azzurre. Nel settore maschile i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo ...

Beach volley - definite le coppie azzurre e i rispettivi staff in vista della stagione 2019 : I vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo saranno sempre guidati da Matteo Varnier In vista della prossima stagione di Beach Volley sono stati definiti gli staff che seguiranno le sei coppie azzurre. Nel settore maschile i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo saranno sempre guidati da Matteo Varnier (assistenti Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis), Alex Ranghieri – Marco Caminati da Gianluca Casadei e ...

Beach volley - World Tour 2019. Clamoroso! Cancellato il torneo Major Series di Fort Lauderdale : Un comunicato scarno, senza troppe informazioni, che parla di forze di causa maggiore inaspettate per informare che il torneo Major Series di Fort Lauderdale in Florida, uno dei quattro tornei più importanti della stagione, uno dei momenti clou nella fase di qualificazione a Tokyo 2020, è Cancellato. Una vera e propria mazzata per la Federazione Internazionale che ha lavorato duramente negli ultimi anni per ampliare il calendario, mettere tutti ...

Beach volley : 4 anni di squalifica per doping al pallavolista Matteo Martino : Beach volley, Matteo Martino è stato squalificato per 4 anni dal Tribunale nazionale antidoping dopo essere stato trovato positivo Il Tribunale nazionale antidoping ha squalificato per 4 anni il pallavolista Matteo Martino. Il 31enne era stato trovato positivo alle sostanze epitrenbolone, norandrosterone, noretiocolanolone, con presenza di testosterone, in un controllo effettuato da Nado Italia al termine di una gara della terza tappa del ...

Beach volley - World Tour 2019 Lubijana. Che bel quinto posto per Luca/Allegretti! : Jessica Jenifer Luca e Jessica Allegretti si fermano ai quarti di finale del torneo 1 Stella di Lubijana e lo fanno con il sorriso. La loro prima avventura assieme nel circuito mondiale si conclude con un insperato e ottimo quinto posto che merita gli applausi degli appassionati. Dopo quattro vittorie consecutive, le azzurre si sono fermate ieri sera di fronte alle lettoni Brailko/Namike non senza opporre resistenza. La coppia lettone si è ...