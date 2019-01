Bandersnatch | il film interattivo di Black Mirror è stato liberamente ispirato da un

Come funziona il film interattivo di Black Mirror Bandersnatch - un’esperienza diversa per ogni spettatore : Una sola storia ma più piste narrative per ciascuno spettatore: il film interattivo di Black Mirror Bandersnatch è uno degli esperimenti più coraggiosi realizzati da Netflix finora, un tentativo decisamente inedito in questa forma e per una produzione così imponente. Per questo stand alone, episodio-evento autonomo rispetto alla quinta stagione attesa nel 2019, i creatori della serie distopica hanno optato per una scommessa rischiosa e ...