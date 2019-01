Atletica | il calendario della stagione indoor 2018 Tutte le date e gli eventi

oasport

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Sta per incominciare laper quanto riguarda l’leggera, tra gennaio e marzo si gareggia sempre al coperto viste le rigide temperature che regnano nell’emisfero boreale. Nei vari palazzetti andranno in scena gare spesso diverse da quello che poi si vedono tra primavera ed estate all’aperto, lo spettacolo sicuramente non mancherà: gli Europei, in programma a Glasgow dal 1° al 3 marzo, rappresentano l’evento clou di questo inverno ma la rassegna continentale sarà preceduta da diversi meeting tra cui spiccano quelli inseriti all’interno del WorldTour, circuito indetto dalla IAAF che si disputerà su sei tappe dal 26 gennaio al 20 febbraio. Previsti ovviamente anche i campionati italianinel weekend del 16-17 febbraio ad Ancona. Di seguito ildileggera per il 2019 con...