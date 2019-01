Atletica – Campaccio Cross Country | tutto pronto per la 62ª edizione a San Gregorio su

sportfair

(Di venerdì 4 gennaio 2019): domenica 6 gennaio la 62ªdela Sansu Legnano Un cast di alto livello ancora una volta al 62°, domenica 6 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano) per il primo appuntamento del 2019 targato IAAFPermit, il massimo circuito internazionale della corsa campestre. Nella prova maschile (10 km con partenza alle ore 14.13) c’è attesa per il nuovo duello tra l’etiope Selemon Barega, quarto uomo più veloce della storia nei 5000 metri con 12:43.02 a fine agosto nel meeting di Bruxelles, e il connazionale Hagos Gebrhiwet, bronzo olimpico sulla stessa distanza dopo due medaglie iridate (argento 2013 e bronzo 2015) che in quella gara arrivò alle sue spalle in 12:45.82, quinto di sempre. Ma proveranno a cercare spazio gli azzurri con Yeman Crippa(Fiamme Oro), bronzo agli Europei di Berlino sui 10.000 ...