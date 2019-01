Astronomia | dalla sonda cinese Chang’e-4 le prime FOTO del lato oscuro della Luna

Astronomia : dalla sonda Parker la prima immagine delle correnti della corona solare : Continua l’avventura della Parker Solar Probe, missione Nasa partita l’11 agosto 2018 con un viaggio di sola andata verso regioni mai esplorate prima dall’umanità: la corona della nostra stella. Durante il suo viaggio da record come veicolo spaziale che più si è avvicinato al Sole in assoluto, ha iniziato a inviare il primo set di dati verso la Terra raccolti durante il primo tête-à-tête con la nostra stella, avvenuto ad una distanza di 24 ...

Astronomia : osservata galassia “fantasma” a circa 130mila anni luce di distanza dalla Via Lattea : Per essere una galassia nana, Antlia 2 è davvero gigante: un fatto ancora più sorprendente, se pensiamo che questo oggetto celeste si trova – in termini astronomici – a due passi da noi, e prima d’ora non l’avevamo mai visto. E’ stato scovato per primo un team internazionale di ricercatori – riporta Global Science – grazie ai dati del satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, che ha permesso di osservare una galassia con ...