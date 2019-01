Asia Argento lascia Twitter | ecco perché

Asia Argento lascia Twitter troppe cattiverie su di me : L’attrice Asia Argento sha deciso di abbandonare i social network per liberarsi dall’odio e dalle critiche con cui i cosiddetti haters l’hanno sommersa. L’Argento ha chiuso dopo averlo annunciato il suo profilo “Twitter.” «Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente. Da qui la decisione di chiudere il mio profilo ...

Asia Argento chiude Twitter : «Le cattiverie su di me non mi fanno stare serena» : Dopo un anno trascorso sotto i riflettori, Asia Argento sceglie di lasciare i social network per liberarsi dall'odio e dalle critiche con cui i cosiddetti haters l'hanno...

Asia Argento lascia i social non mi fanno stare serena : Dopo tanto gossip intorno a lei, Asia Argento sceglie di lasciare i social network per liberarsi dall’odio e dalle critiche con cui i cosiddetti haters l’hanno sommersa. L’Argento ha chiuso dopo averlo annunciato il suo profilo “Twitter.” «Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente. Da qui la decisione di chiudere il ...

Asia Argento chiude l'account Twitter : le ragioni : Il 2018 di Asia Argento è stato certamente pieno di colpi di scena: dallo scandalo molestie al suo arrivo tra i giudici di X Factor al suo allontanamento fino alla breve, brevissima liason con Fabrizio Corona che le è costata un'ondata di critiche soprattutto sui social. A proposito di questi ultimi: il 2019 di Asia Argento inizia con una drastica decisione annunciata tramite il profilo fan su Twitter:Vi ringrazio per l'affetto ...

Asia Argento si cancella da Twitter : ‘Troppe cattiverie sul mio conto’ : Alla fine ha lasciato Twitter sul serio: Asia Argento s’è stancata di prese in giro, critiche più o meno lecite e attacchi (anche piuttosto violenti), senza ovviamente considerare tutti i troll che l’hanno presa di mira. L’attrice e regista romana ha deciso di lasciare il social network dell’uccellino azzuro e l’ha annunciato lei stessa con un comunicato ufficiale diffuso attraverso la sua pagina fan autorizzata. ...

Asia Argento lascia i social : 'Non riesco più a vivere serenamente' : In questi giorni però il dolore è risultato troppo forte e la regista italiana ha deciso di allontanarsi dal mondo del web , stanca delle critiche. 'Vi ringrazio per l'affetto dimostrato ha spiegato -...

Asia Argento - la drastica decisione : “Non riesco più a vivere serenamente” : Anno nuovo, vita nuova: così ha fatto Asia Argento, che ha preso la drastica decisione di lasciare i social network. L’attrice e regista italiana ha cancellato infatti il 2 gennaio il suo profilo Twitter. In un post pubblicato sulla sua fan page ufficiale si legge: “Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la ...

Asia Argento lascia i social : “Non riesco più a vivere serenamente” : Asia Argento lascia i social, stanca delle continue critiche e degli attacchi. La regista ha annunciato in queste ore il suo addio a Twitter, affermando di non vivere più serenamente a causa dei commenti crudeli che spesso riceve da parte dei numerosi haters. L’ultimo anno non è stato affatto semplice per Asia Argento, che ha dovuto fare i conti con scandali, un lutto e un amore finito male. Dopo essere diventata la paladina del movimento ...

Asia Argento lascia Twitter : "Troppe cattiverie. Non vivevo più serenamente" : Asia Argento abbandona Twitter. Non poteva reggere più i continui attacchi, le polemiche e gli insulti nel social network. A comunicarlo è la stessa Argento sulla pagina Twitter Asia Argento Fan Page."Vi ringrazio per l'affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe", ha detto l'ex giudice di X-Factor. Le pressioni sono forti, "a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la ...

Asia Argento abbandona Twitter : "Troppe cattiverie sul mio conto" : "Vi ringrazio per l'affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter". Asia Argento dice basta, così.L"attrice e regista ha comunicato via Twitter il suo addio al social network. Troppi haters e troppe cattiverie sul suo conto, in seguito allo scandalo molestie sollevato da Jimmy Bennet, alla sua ...

Asia Argento - la drastica decisione sui social : "Non riesco più a vivere serenamente" : Poche ore fa l'attrice ha scelto di chiudere il suo profilo Twitter (per ora solo quello) a causa delle troppe cattiverie...

Asia Argento - la drastica decisione : "Troppi haters - non sono più serena" : Asia Argento non regge più i commenti feroci sul suo conto e per questo con l'arrivo del 2019 l'attrice ha deciso di chiudere il suo profilo Twitter. La Argento, attraverso la sua fanpage ha infatti comunicato la decisione di abbandonare il social network. Ecco il suo messaggio ai fan: "Vi ringrazio

Asia Argento - la drastica decisione : 'Troppi haters - non sono più serena' : Asia Argento non regge più i commenti feroci sul suo conto e per questo con l'arrivo del 2019 l'attrice ha deciso di chiudere il suo profilo Twitter . La Argento, attraverso la sua fanpage ha infatti ...

Asia Argento si cancella dai social/ "Gli hater e il falso gossip non mi fanno stare bene!" - la motivazione : Asia Argento sparisce dai social network per colpa dei falsi gossip, ecco la motivazione ufficiale dei suo allontanamento da Twitter e Instagram.