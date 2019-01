Arsenal | Lacazette show in allenamento | tunnel e sfottò al giovane Medley VIDEO

Bufera Arsenal : party con vodka - donne e 'hippy crack' per Ozil - Lacazette e Aubameyang : Cos'è l 'hippy crack Intanto, però, fanno il giro del mondo le immagini di Ozil che crolla semisvenuto con un palloncino pieno di gas in bocca, di Lacazette che ciondola su un divano mentre inspira ...

Arsenal - Lacazette spiega la sua esultanza "stirring the pot" : si ispira a James Harden della NBA : Gol meraviglioso: 1-1 contro il Liverpool e classica scivolata sulle ginocchia sotto i suoi tifosi all'Emirates. Alexandre Lacazette segna e l'Arsenal non perde: quinta rete in Premier e sesta in ...