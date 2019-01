Arriva la tempesta Pabuk | centinaia i turisti bloccati sulle isole in Thailandia

Allarme tempesta tropicale in Thailandia : “Tutte le isole saranno colpite perché Pabuk è enorme”. Arrivati forti venti - piogge e onde di 5 metri [FOTO e VIDEO] : 1/26 ...

In Thailandia Arriva Pabuk - “la tempesta più devastante degli ultimi decenni”. Turisti bloccati : Migliaia di persone stanno fuggendo da alcune delle isole della Thailandia più famose tra i Turisti, che stanno per essere colpite da quella che è considerata dagli esperti "la più devastante tempesta degli ultimi decenni". La tempesta tropicale Pabuk potrebbe causare onde alte da 3 a 5 metri o anche 7 metri.Continua a leggere

Thailandia - Arriva la tempesta Pabuk : migliaia di turisti in fuga : Decine di migliaia di turisti stanno lasciando la Thailandia, minacciata dalla tempesta tropicale Pabuk che minaccia piogge torrenziali, venti forti e onde alte almeno 5 metri. La tempesta dovrebbe abbattersi venerdì sera nell’area tra le isole di Koh Samui, Koh Phangnan e Koh Tao. È la prima tempesta tropicale a colpire questa parte del Paese fuori dalla stagione dei monsoni da 30 anni, e si teme possa trasformarsi in tifone. “Ci ...

Meteo - Arriva la tempesta di Natale : pioggia al Sud - nebbia al Nord : Pioggia e nevicate tra il 24 e il 25 dicembre, ma non in tutta Italia. La situazione migliorerà in vista del Capodanno grazie all’alta pressione già da Santo Stefano

Meteo - Arriva la tempesta di Natale che divide l’Italia : pioggia al Sud - nebbia al Nord : Che tempo farà a Natale? Secondo le previsioni Meteo, è prevista l'irruzione di aria più fredda da Nord e Nordest sull'Italia il giorno della Vigilia, che porterà pioggia sulle regioni del Centro-Sud, in particolare tra Alta Toscana e Liguria, Campania, Lazio e Calabria, e nebbia al Nord. La situazione migliorerà in vista del Capodanno grazie all'arrivo dell'alta pressione già da Santo Stefano.Continua a leggere

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Arriva TOBIAS - cugino di Romy e grande amore di… : Un ingresso importantissimo è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Con qualche mese di ritardo rispetto alla Germania, infatti, assisteremo all’arrivo di un personaggio destinato a segnare profondamente la soap, dando vita ad una trama davvero rivoluzionaria. Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: TOBIAS arriva al Fürstenhof Come sappiamo, da qualche tempo al Fürstenhof è scoppiata una ...

Tempesta invernale "Marielou" spazza Svizzera - Arriva inverno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Arriva MAGDA - la sostituta di André : Un ingresso davvero interessante è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! La rottura di André Konopka (Joachim Lätsch) con il resto della famiglia porterà infatti a parecchie novità in quel del Fürstenhof… a partire dall’arrivo di un nuovo capocuoco! Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André lascia il Fürstenhof Se è noto che gli artisti non amano influenze esterne, André è un esempio ...

Tornado Terracina - si aggrava il bilancio della tempesta del 29 Ottobre : morta anche la donna ferita - domenica Arriva Salvini : E’ morta la signora di 87 anni rimasta ferita il 29 Ottobre scorso a Terracina, in seguito alla violenta tromba d’aria che devastato la cittadina sul litorale pontino. Si aggrava ulteriormente così il bilancio del Tornado che Lunedì ha colpito Terracina, provocando due morti e decine di feriti. “Il sindaco e l’intera Amministrazione Comunale di Terracina – si legge sulla pagina Facebook del Comune – esprimono ...