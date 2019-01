Aquilani compra la ' sua' Spes

Aquilani si compra la Spes : no a Bologna e Sassuolo : Alberto Aquilani sta pensando di acquistare la Spes Montesacro , la sua prima squadra da giovane calciatore. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il centrocampista svincolato ex Roma, Liverpool, Juve, Milan e Fiorentina finora ha detto no a Bologna, Sassuolo e Livorno.