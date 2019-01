Anziana sola a capodanno chiama i carabinieri | “Sono tutti lontani” I militari vanno a

Anziana sola a Natale chiama il 113 : 4 agenti vanno a farle compagnia a casa : Ha chiamato il 113 la mattina di Natale ma non era un’emergenza come le altre: voleva avere qualcuno a cui fare gli auguri e un pò di compagnia, almeno il 25 dicembre. E così un’Anziana residente a Parma ha deciso di chiamare i poliziotti, per avere un pò di vicinanza e conforto nel giorno in cui tutti si riuniscono con le loro famiglie. Il fatto è successo a Parma la mattina del 25 dicembre, come racconta il quotidiano ”La ...