Anticipazioni Il Segreto | oggi | si chiudono le indagini sulla morte di Saul

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO aiuterà SAUL - ecco cosa farà per lui : Nel 2019 la telenovela Il Segreto verrà segnata da una serie di graditi colpi di scena ed il primo, in ordine di tempo, sarà quello legato alla “resurrezione” di SAUL Ortega (Ruben Bernal): se ci avete letto in precedenza, sapete già che il ragazzo riapparirà sano e salvo a Puente Viejo ed impedirà all’amata Julieta Uriarte (Claudia Galan) di assassinare Prudencio (Josè Milan). Il Segreto anticipazioni: SAUL È VIVO e impedisce ...

Anticipazioni Il Segreto - trame all'11 gennaio : Isaac e Matias salvano Adela : Lunedì 7 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola di Canale 5 'Il Segreto', capace di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani. Ci sono nuovi colpi di scena riguardanti alcuni personaggi che si distinguono per un loro atto eroico, mentre Julieta continua a vivere un momento difficile nella sua vita sottostando alle richieste da parte di Matias. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino a ...

Anticipazioni Il Segreto : Tiburcio disperato per la partenza di Dolores : Nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni sullo sceneggiato iberico “Il Segreto” ambientato a Puente Viejo. Negli episodi che i telespettatori italiani hanno avuto modo di vedere verso la fine del mese di settembre 2018, questi hanno assistito ad un grande cambiamento che ha visto protagonista Dolores Miranar (Maribel Ripoll). Quest’ultima, dopo il decesso del marito Pedro Miranar, ha sposato Tiburcio Comino (Cesar Capilla). Purtroppo tra ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : il ritorno di Gonzalo - il ritrovamento di Julieta : La popolare soap opera di origini spagnole “Il Segreto”, prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra, non smette mai di appassionare i telespettatori con avvenimenti ricchi di suspense. E’ in arrivo l’ennesimo colpo di scena che spiazzerà il perfido Fernando Mesia negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima. Le Anticipazioni ci svelano che Gonzalo Castro (Jordi Coll Serra) dopo ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 4 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 4 gennaio 2019: Raimundo Ulloa riesce a calmare Matias, ma ha paura che non sia riuscito a convincerlo fino in fondo (anche perché neanche lui crede in realtà che vada tutto bene)… Il governo di Madrid ha deciso di creare un Direttorio Civile per organizzare elezioni democratiche… Vengono chiuse le indagini sulla morte di Saul e su quella di Jesus… Isaac e Antolina invitano Matías e ...

Il Segreto - Anticipazioni dal 7 all'11 gennaio : Elsa torna durante il suo 'funerale' : Fernando Mesia, personaggio tra i più importanti de "Il Segreto", è più che mai deciso a conquistare il cuore di Julieta Uriarte anche durante le puntate che andranno in onda dal 7 all'11 gennaio. Stando alle anticipazioni, per riuscire nel suo proposito, il diabolico figlio di Olmo ha un piano ben preciso: vuole riuscire ad ottenere l'annullamento delle nozze della donna con Prudencio Ortega (interpretato da José Milan, doppiato da Simone ...

Il Segreto Anticipazioni : DOLORES lascia Puente Viejo - TIBURCIO disperato! : Momentanea (e breve) uscita di scena per DOLORES Mirañar (Maribel Ripoll) nei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto: la pettegola deciderà infatti di lasciare Puente Viejo per un bizzarro motivo ed innescherà i presupposti per una grossa crisi del marito TIBURCIO Comino (Cesar Capilla). Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto comincerà quando DOLORES, dopo aver aperto una scatola di un alimento dell’emporio, si ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Julieta rapita prima delle sue nozze : anticipazioni Il Segreto puntate spagnole: Julieta viene rapita prima delle sue nozze Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il rapimento di Julieta! La povera Uriarte viene imprigionata in una stanza di un’abitazione misteriosa. Il tutto accade proprio prima del tanto atteso matrimonio con Saul. Vi abbiamo già anticipato il ritorno del maggiore dei fratelli […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta rapita ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate 7-11 gennaio : il piano di Julieta : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: un ritorno inaspettato Il Segreto, dopo le festività natalizie, torna regolarmente in onda da lunedì 7 gennaio, ogni pomeriggio su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano diversi colpi di scena. Julieta chiede del tempo a Fernando prima di firmare l’annullamento del matrimonio. Carmelo è preoccupato per la situazione ...

Anticipazioni Il Segreto - puntata di oggi : il regalo di Fernando per Severo e Irene : Il Segreto continua ad andare in onda durante le festività natalizie, riservando interessanti colpi di scena per molti dei suoi protagonisti. La telenovela spagnola tornerà anche oggi 3 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 15:45 ovvero al termine della lunghissima puntata dedicata a Una Vita. Le vicende di Puente Viejo proseguiranno fino alle ore 17:00 quando lasceranno spazio al film "Un Natale stellato", che prenderà il posto di Pomeriggio ...

Anticipazioni Il Segreto dal 6 all'11 gennaio - cambia il palinsesto : in tv tutti i giorni : Nuovo cambio di palinsesto per la soap opera spagnola Il Segreto, la quale continua ad essere uno dei programmi preferiti dal pubblico di Canale 5, conquistando l'attenzione di oltre 2.4 milioni di spettatori al giorno. Le Anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap che vedremo in onda dal 6 gennaio 2019, rivelano che la soap andrà in onda sette giorni su sette, dividendosi tra Canale 5 e il prime time di Rete 4. Nuovo cambio di ...

Anticipazioni Il Segreto - Fernando semina il panico al matrimonio di Severo e Irene : Il Segreto, Anticipazioni future: matrimonio di Severo rovinato da Fernando? Fernando Mesia non è diventato buono. No, nemmeno un po’. E infatti le ultime Anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che seminerà il panico durante il matrimonio di Severo e Irene! La coppia ha lottato molto per trovare la serenità, per poter organizzare delle nozze […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, Fernando semina il panico al matrimonio di Severo e ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 3 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 3 gennaio 2019: Fernando è giunto al ricevimento di nozze di Irene e Severo: tutti pensano che l’uomo abbia una pistola ma in realtà estrae una busta con dei soldi (come regalo per gli sposi)… Consuelo, insieme a Julieta, decide di dare in affitto la casa ad Antolina e Isaac; lei invece andrà a vivere in una camera dell’albergo… Raimundo è sicuro che Fernando stia tramando ...

Il Segreto Anticipazioni 2 gennaio 2019 : Fernando irrompe alle nozze di Severo : Severo e Irene sono marito e moglie ma la felicità del loro momento viene guastata dall'arrivo di Fernando.