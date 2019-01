Annunciato un nuovo concerto di Fiorella Mannoia a Parma | info e biglietti in prevendita

Primi dettagli sul nuovo Beverly Hills 90210 - la strana trama fa discutere : colpo di genio o flop Annunciato? : L'evento dell'anno è certamente il nuovo Beverly Hills 90210 in tv. L'indimenticabile serie cult, terminata ufficialmente nel 2000 (escludendo il reboot del 2007), calcherà di nuovo le scene con l'annunciato revival. In un'epoca in cui la nostalgia degli anni Novanta si fa sempre più pressante (come il reboot di Streghe, una delle peggiori serie del 2018), Mike Chessler e Chris Alberghini (a cui spetta il compito di creatori) hanno deciso di ...

Un nuovo album di Lady Gaga in arrivo nel 2019 Annunciato dall’etichetta Polydor Records? : Il nuovo anno potrebbe portare con sé anche un nuovo album di Lady Gaga, il successore di Joanne, insieme alla residency della popstar a Las Vegas, la prima della sua carriera, in partenza il prossimo 28 dicembre al Park Park Park MGM per terminare in bellezza un 2018 che l'ha consacrata tra le grandi dive di Hollywood oltre che del panorama pop internazionale. Che Gaga sia impegnata nell'incisione di nuova musica è noto a tutti, ma lo è ...

HONOR ha Annunciato in Cina il nuovo Router Pro2 : Quest'oggi HONOR ha annunciato in Cina il nuovo Router Pro2 a margine dell'evento che ha avuto come principale protagonista il nuovo flagship V20. L'articolo HONOR ha annunciato in Cina il nuovo Router Pro2 proviene da TuttoAndroid.

Apple ha Annunciato la costruzione di un nuovo campus da 1 miliardo di dollari in Texas e altri investimenti negli Stati Uniti : Apple ha annunciato un grande piano di investimenti negli Stati Uniti, a partire dalla costruzione di un nuovo campus da 1 miliardi di dollari ad Austin, in Texas. In città Apple ha già diverse strutture nelle quali sono impiegate circa

Piaggio - Annunciato nuovo stabilimento a Boston : La notizia del nuovo stabilimento produttivo di PFF, che produrrà nuovi posti di lavoro, contribuendo in maniera sostanziale all'economia del territorio, è stata accolta con gran entusiasmo sia dalle ...

Trump ha Annunciato chi saranno il nuovo procuratore generale e la nuova ambasciatrice all’ONU degli Stati Uniti : Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che il nuovo procuratore generale – il capo del dipartimento della Giustizia – sarà William Barr, che aveva già ricoperto l’incarico durante l’amministrazione di George H. W. Bush, fra il 1991 e il

Durante il seminario di studio Turismo religioso e culturale Annunciato il nuovo Parco Culturale Ecclesiale "Terre Aprutine" : Al centro di esso ci sarà la comunità» ha spiegato nel suo intervento don Gionata De Marco, Direttore dell'Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, del Turismo e dello sport della CEI. «...

Docenti e ATA : Annunciato un nuovo sciopero a Dicembre : Un nuovo sciopero riguardante il corpo dei Docenti e ATA è previsto per il 10 Dicembre. Ad annunciarlo è lo stesso Ministero dell’istruzione tramite una nota 33383 del 29 Novembre 2018. La manifestazione riguarda tutto il personale scolastico a tempo determinato, indeterminato, atipico e precario. La manifestazione è stata proclamata dal SAESE. La manifestazione, come leggiamo da Orizzonte Scuola, riguarda tutti i lavoratori di entrambe le ...

Obsidian utilizzerà l'Unreal Engine 4 per il suo nuovo gioco non ancora Annunciato : L'X018 di inizio novembre ha visto Microsoft rivelare l'acquisizione di altri due studi, inXile Entertainment e Obsidian Entertainment.Quest'ultimo è noto per i suoi lavori sui giochi di ruolo e il loro ultimo progetto è Pillars of Eternity 2: Deadfire.Ora, con l'acquisizione di Microsoft, ovviamente lo studio sta iniziando a coltivare nuovi progetti che probabilmente saranno svelati in futuro. Ma, come riporta Gamepur, già oggi apprendiamo ...

Alien : Blackout - un nuovo gioco di Alien potrebbe essere Annunciato ai prossimi The Game Awards : Secondo alcune voci circolanti un nuovo titoli di Alien sarà annunciato ai prossimi The Game Awards 2018, riporta DSOgaming.all'inizio di questo mese, Geoff Keighley ha condiviso un'immagine con un carattere simile a quello utilizzato per la Weyland Corporation, mentre ora 20th Century Fox ha registrato il marchio di "Alien: Blackout". Che si tratti del titolo del prossimo Alien?Alien: Blackout è stato registrato il 22 novembre, e si tratta di ...

Anthem : un nuovo livestream è stato Annunciato per la prossima settimana : Anthem come ormai saprete è il prossimo tripla A atteso su PC e console realizzato dagli studi di Bioware, e la la data di lancio comunicata è il 22 febbraio 2019.Ebbene come possiamo vedere su Twitter una nuova diretta è stata programmata per il gioco, e si terrà il prossimo giovedì 29 novembre. Purtroppo, come possiamo vedere, non è stato comunicato su cosa verterà il nuovo livestream, ma possiamo benissimo aspettarci nuove informazioni in ...

Juventus - Annunciato il nuovo organigramma societario : Tramite il sito ufficiale, la Juventus ha annunciato il nuovo organigramma societario. Dopo l’addio di Marotta, il club bianconero ha ridisegnato l’assetto dirigenziale. In continuità col passato, l’organizzazione si articola in tre macroaree operative: a Paratici, a cui verranno attribuiti maggiori poteri, andrà l’area Sport. Ecco il comunicato completo: “Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data ...

Gli sviluppatori di God of War sarebbero al lavoro su un nuovo gioco per PS4 non ancora Annunciato : Il director di God of War, Cory Barlog, confermò nell'aprile 2018 che non erano previsti contenuti DLC per l'apprezzata esclusiva PS4 e da allora non abbiamo avuto altre notizie dallo sviluppatore. Quindi qual è la prossima cosa su cui sta lavorando il team di sviluppo di Sony Santa Monica? Il profilo LinkedIn di Koray Hagen, che lavora attualmente come Senior Software Engineer presso lo studio, potrebbe rispondere a questa domanda.Come segnala ...

Fruits Basket : Annunciato il nuovo anime! - : Ricostruire il mondo di 'Fruits Basket' da zero. Un'altra richiesta è stata quella di non far sembrare lo stile di disegno troppo simile al mio. Da una parte perché lo stile con cui ho disegnato quel ...