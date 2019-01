' Anno nuovo | scempio vecchio' | scoperta discarica di amianto sul Vesuvio

Cardi B ha confermato che il nuovo album uscirà quest’Anno : Uno dei dischi attesi nel 2019 The post Cardi B ha confermato che il nuovo album uscirà quest’anno appeared first on News Mtv Italia.

Givova Scafati - inizia l'Anno nuovo a Cassino. : La prima gara ufficiale del campionato di serie A2 del 2019, in programma il giorno dell'Epifania , ore 18:00, , coincide con l'ultima giornata del turno di andata. Nel girone ovest, la Givova Scafati ...

Kashmir : nuovo Anno sotto la neve [GALLERY] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza iniziano insieme il nuovo Anno : Stefano Sala e Benedetta Mazza dalla fine del Grande Fratello Vip sono praticamente inseparabili. Il modello dagli occhi di ghiaccio, divide ancora il suo tempo tra l'ex fidanzata Dasha e Benedetta, in quanto ancora non ha preso una decisione riguardante il rapporto con la modella ucraina. Difatti dopo aver visto Dasha a Natale, Stefano ha deciso di trascorrere il Capodanno sulla neve in compagnia di Benedetta, Tommaso Zorzi e Roberta ...

Anno nuovo - problemi vecchi : i Vigili del Fuoco valdostani restano senza risposte Aosta - Sono passati oltre due mesi e un cambio di Giunta ... : "Daremo indicazioni affinché dal 1° gennaio 2019 si possa equiparare il contratto dei Vigili del Fuoco regionali con quello nazionale". La promessa, datata 17 ottobre 2018, era stata avanzata dall'...

Huawei punisce due dipendenti : hAnno usato l’iPhone per mandare gli auguri per l’Anno nuovo : Il colosso delle telecomunicazioni cinese, Huawei, ha punito due dipendenti che hanno inviato gli auguri del gruppo per il nuovo anno da un iPhone. Uno dei due dipendenti sarà degradato nelle mansioni e avrà una trattenuta nella propria busta paga, secondo una nota interna emessa dal gruppo, citata dalla rivista Caixin, mentre il secondo si vedrà n...

Confartigianato augura un Anno nuovo di impegno e crescita a tutte le imprese Aosta -Nel farlo l'Associazione ribadisce il proprio Sì alle ... : " Noi siamo quelli del SI perché vogliamo creare sviluppo e lavoro, portare il Made in Italy nel mondo" spiega Confartigianato imprese Valle d'Aosta, dicendosi favorevole a investimenti pubblici e ...

Calendario 2019 : ecco tutti i ponti ‘festivi’ del nuovo Anno e i consigli per prendere le ferie nei giorni giusti : Il 2019, tra giorni festivi e ponti, ci darà la possibilità di fare 37 giorni di vacanza prendendo solo 11 giorni di ferie. ecco i consigli per organizzarsi con le ferie per tutto il 2019. Pasqua, quest’anno, sarà il 21 aprile: dunque sabato, domenica e lunedì di Pasqua e Pasquetta ci daranno i tradizionali tre giorni di pausa lavorativa e scolastica. Il 25 aprile, invece, la festa della Liberazione, cadrà di giovedì, e dunque prendendo un ...

Verso il compleAnno di Kate : Meghan pensa ad un nuovo regalo (per zittire il gossip) : Kate, Meghan e il rapporto (diVerso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diVerso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diVerso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diVerso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diVerso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diVerso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diVerso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e ...

Stefano e Benedetta in vacanza insieme : i due inseparabili anche nel nuovo Anno : Stefano Sala e Benedetta Mazza inseparabili: l’amicizia prosegue dopo il Grande Fratello Vip Stefano Sala e Benedetta Mazza sono in vacanza insieme! Dopo il Grande Fratello Vip gli occhi sono puntati sui due modelli, in tanti infatti aspettano di scoprire se l’amicizia fra loro si trasformerà in altro. Stefano e Benedetta al Gf Vip erano […] L'articolo Stefano e Benedetta in vacanza insieme: i due inseparabili anche nel nuovo ...

Conte e Renzi - due interviste per inaugurare l'Anno nuovo : Finito il documentario su Firenze, operazione molto criticata anche nel campo dei suoi sostenitori,, l'ex capo del Pd torna all'azione politica tradizionale. Nell'intervista al settimanale Oggi ...

Diego Costa - il brutale scherzo al fratello per festeggiare l’Anno nuovo : Diego Costa ha iniziato l’anno nuovo con uno scherzo al fratello Jair, facendogli vivere una disavventura che probabilmente ricorderà a lungo. L’attaccante brasiliano, ma naturalizzato spagnolo, dell’Atletico Madrid ha infatti dimostrato che la follia non fa parte solo del suo stile di gioco. Diego Costa, attualmente convalescente dopo un’operazione al piede sinistro avvenuta in Brasile, ha passato il Capodanno insieme ...

Gressan : In diecimila a Pila per salutare il Nuovo Anno - FOTO GALLERIA - : La tradizionale Fiaccolata dei Maestri delle Scuole di Sci di Pila, infatti, ha visto una partecipazione davvero imponente, sono state infatti circa diecimila le persone che hAnno assistito, domenica ...

Wall Street a tutto retail - migliori scommesse per il nuovo Anno : ... per quel che riguarda la politica monetaria, sta iniziando ad avere un approccio decisamente più accomodante .