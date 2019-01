Anemia | spesso è causata da una carenza di vitamine | ecco come evitare gravi danni

meteoweb.eu

: @charliekolarov io per un periodo sono stata male per l'anemia e ne facevo spesso, sempre solita routine: fare capr… - charlyrosseau : @charliekolarov io per un periodo sono stata male per l'anemia e ne facevo spesso, sempre solita routine: fare capr… - biasoletto : RT @BurloGarofolo: Il fabbisogno di #ferro aumenta progressivamente durante la #gravidanza e spesso, soprattutto nel terzo trimestre, è nec… - BurloGarofolo : Il fabbisogno di #ferro aumenta progressivamente durante la #gravidanza e spesso, soprattutto nel terzo trimestre,… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) A causare l’, tra gli altri fattori, c’è anche unadie le conseguenze possono consistere inall’organismo. L’dalla mancanza delleemoattive, che porta ad una drastica riduzione nella produzione di globuli rossi.di acido folico e di vitamina B12 sono al primo posto in questa patologia, perché sono indispensabili per la produzione di globuli rossi in grado di trasportare l’ossigeno dai polmoni verso tutti gli altri organi del corpo. L’dovuta a carenze diinclude anche un deficit di vitamina C, perché la mancanza di questa fondamentale sostanza può ridurre l’assorbimento del ferro.SINTOMI: DBDStudio I sintomi di unavitaminica sono astenia, vertigini, fiato corto e battiti cardiaci irregolari. In genere il colorito della pelle appare spento e giallastro, si avverte un ...