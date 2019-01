Alimenti | mangiare meno carne rossa può ridurre la mortalità del 5%

meteoweb.eu

: Cibi Scaduti: Quali Alimenti si Possono Mangiare dopo la Data di Scadenza - RitaC70 : Cibi Scaduti: Quali Alimenti si Possono Mangiare dopo la Data di Scadenza - GoSalute : Alimenti: mangiare meno carne rossa può ridurre mortalità del 5% - SimonaGiordani_ : Questa bistecca non è fatta di carne, non inquina e non proviene da un allevamento intensivo -

(Di venerdì 4 gennaio 2019)puòdel 5% laprevenibile collegata all’alimentazione nei Paesi più ricchi, dato che scende al 2,4% nel resto del mondo. E’ quanto ha stabilito uno studio del World Economic Forum e dell’Oxford Martin School. “Non si tratta di abbandonare completamente bistecche e hamburger di manzo – sottolinea lo studio – le industrie che lavorano labovina e quelle casearie sono estremamente importanti per la filiera e per l’allevamento di bestiame, si stima che forniscano lavoro e mezzi di sostentamento a miliardi di persone nel mondo”.“La sfida è intervenire sull’aumento del consumo diche sta crescendo senza però un reale fabbisogno a cui rispondere, e questo non fa bene alla salute e all’ambiente”. Le alternative alla, secondo gli esperti, ci sono. E ...