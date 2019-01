Alimenti | dalla crusca un antiossidante che non li fa andare a male

Alimenti - Coldiretti : in atto una vera invasione di nocciole dalla Turchia : E’ in atto una vera invasione di nocciole dalla Turchia con un aumento del 30% nelle importazioni in Italia destinate a rifornire soprattutto l’industria dolciaria, nonostante i numerosi allarmi scattati in Europa per gli elevati livelli di aflatossine cancerogene. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi ai primi otto mesi del 2018 nel sottolineare la necessità di una inversione di tendenza per difendere la ...