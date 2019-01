Agevolazioni per chi cambia TV

Bollo auto 2019 : esenzione per legge 104. Come funzionano le Agevolazioni : Il Bollo è una tassa che ogni anno va pagata per essere i possessori di un veicolo, che sia un'auto, una moto, un autocarro e così via. A breve si entrerà ufficialmente nel 2019 ed è giusto arrivare preparati su ciò che ci aspetta, soprattutto sapere se si è esenti dal pagare qualche tassa. Il Bollo auto per il 2019 prevede alcune esenzioni, dunque alcune condizioni per le quali non deve essere pagato. Innanzitutto, i primi ad aver diritto a ...

Cina : nuove Agevolazioni fiscali per il popolo : Ciò contribuirà positivamente a rafforzare la fiducia dei mercati e promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'economia. La Legge sull'Imposta sul reddito delle persone fisiche, recentemente ...

Agevolazioni per ristrutturare casa e cartelle esattoriali Leggi la guida alla manovra : Nel provvedimento gli incentivi alle auto elettriche e ibride e sanatorie sulle cartelle esattoriali: tutte le novità

Le Agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo : Chi ne ha diritto Possono beneficiare delle agevolazioni: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie. I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi, con ...

Le Agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo usato : Nel 2017, per ogni 100 auto nuove ne sono state vendute più di 148 usate. Questi i risultati di un’analisi dell’Automobile Club d’Italia che rispecchiano un’economia che stenta a riprendersi e una politica dei prezzi in rialzo da parte delle Case costruttrici. Riguardo gli acquisti di veicoli usati, esistono delle agevolazioni fiscali per le persone disabili, come la detrazione del 19%, l’esenzione dal pagamento dell’IPT e della tassa di ...

Altre Agevolazioni per favorire la mobilità : Disabili e mobilità I seguenti ausili per la mobilità sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, previa prescrizione di un medico specialista del SSN. Carrozzine: a telaio pieghevole, a telaio rigido, elettroniche, scooter Montascale: cingolato, a ruote Sollevatori Altre agevolazioni favorenti la mobilità Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per: Trasporto in ambulanza dei disabili Acquisto di arti artificiali per ...

Bonus idrico - Agevolazioni per gli utenti sulle bollette dell'acqua : L'Ente di Governo d'ambito della Sardegna , Egas, lancia oggi la campagna informativa sul Bonus idrico 2017 che prevede agevolazioni sulle bollette dell'acqua per le utenze residenti nei Comuni sardi ...

Dl semplificazioni - Luigi Di Maio : “Agevolazioni per imprenditori che aspettano soldi da Stato” : Il vicepremier Luigi Di Maio annuncia l'arrivo della norma Bramini per gli imprenditori: "Se sono in ritardo con i pagamenti, il fondo di garanzia del Mise gli garantirà i pagamenti in modo da non fargli saltare i conti dell'azienda. Se sono imprenditore e lo Stato non mi paga non posso fallire perché non riesco a pagare la rate dei prestiti e non mi possono pignorare la casa".Continua a leggere

La Lega esclude gli immigrati dall’accesso alle Agevolazioni per famiglie numerose : Con un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio, il governo ha escluso le famiglie formate da extracomunitari in regola dall'accesso alle agevolazioni economiche destinate ai nuclei familiari numerosi, gli sconti della cosiddetta 'carta della famiglia' introdotta con decreto interministeriale nel 2017.Continua a leggere

Il governo ha escluso gli extracomunitari dalle Agevolazioni per le famiglie numerose : Un emendamento alla legge di bilancio li esclude dagli sconti previsti dalla "carta della famiglia", anche se lo Stato non risparmierà niente

A rischio le Agevolazioni fiscali per chi fa donazioni : Sospesa la detraibilità delle donazioni in denaro alle organizzazioni del Terzo Settore. La norma sarebbe stata inserita nel Dl Fisco. Il prvvedimento, se passasse nel testo finale, potrebbe mettere a ...

Bollette - ARERA : tante Agevolazioni per famiglie e imprese colpite dal terremoto : Sono stati prorogati al 2020 i termini di sospensione del pagamento per le fatture di acqua, energia elettrica e gas per le famiglie e le piccole imprese coinvolte negli eventi sismici del 24 agosto ...

Maltempo Agrigento - il sindaco : Agevolazioni per i Comuni colpiti : Gli emendamenti alla Finanziaria relativi alle agevolazioni per i Comuni terremotati “siano integrati prevedendo analoghi benefici anche in favore dei Comuni colpiti dal Maltempo in Sicilia“: lo chiede il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che lunedì 19 novembre, alle 16, incontrerà con altri sindaci il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in Prefettura, ad Agrigento, per una rendicontazione dei danni subiti il 3 novembre. ...

Manovra - tagli al servizio civile e stop alle Agevolazioni fiscali per il terzo settore. “Associazioni pagheranno come aziende” : Mancano gli adeguamenti della normativa fiscale del terzo settore, che registra anche tagli per progetti e attività di interesse generale. Ci sono meno risorse per il Fondo interventi del servizio civile nazionale, una scommessa che rischia di essere persa, e deludono le previsioni per la cooperazione allo sviluppo. Ecco alcuni dei nodi che la Manovra non è riuscita a sciogliere e che in queste ore stanno suscitando diverse preoccupazioni. A ...