Abbiamo testato la modalità a 60fps di Fortnite per iPhone | una pietra miliare per il

Just Cause 4 : Abbiamo testato il gioco su tutte le console - analisi comparativa : Riuscirà Avalanche a riportare la serie di Just Cause sul percorso giusto? Il recente arrivo dell'ultima incarnazione della saga ha visto lo sviluppatore alzare l'asticella delle ambizioni per questa IP. Sono stati aggiunti, infatti, un motore fisico ancora più fuori di testa, obiettivi e attività variegate, missioni dall'alto tasso di adrenalina e condizioni meteo avverse applicate a quattro biomi differenti. Se pensiamo a quanto il gioco ...

Battlefield 5 : Abbiamo testato il ray tracing - la nuova frontiera della grafica : Battlefield 5 è arrivato su PC, accompagnato dal nostro primo assaggio della rivoluzione nel campo della grafica per videogiochi: il ray tracing in tempo reale delle nuove GPU della linea RTX di Nvidia. È un momento davvero importante sotto molti aspetti e un fenomenale traguardo tecnologico, non solo per il nuovo hardware che rende possibile tutto questo, ma anche per gli ingegneri di DICE che si sono impegnati con il ray tracing in tutta la ...

Fallout 76 : Abbiamo testato la patch da 47GB di su tutte le console - analisi comparativa : Su PS4 Pro, invece, 'Cima del Mondo' girava bene anche prima della patch e anche ora rimane sulla linea dei 30fps. Su Pro, comunque, abbiamo avuto difficoltà ad usare le armi dotate di accessori. ...

Fallout 76 : Abbiamo testato la patch da 47GB di su tutte le console - analisi comparativa : Quando parliamo di patch, la 1.02 di Fallout 76 è una delle più grandi che abbiamo mai visto, con un peso di oltre 47GB su console (a differenza dei 15GB richiesti su PC). Nella sua patch note, Bethesda fa riferimento alla risoluzione di alcuni bug e al potenziamento generale delle performance ma fino a che punto il gioco è migliorato, rispetto a quanto visto al lancio?Prima di tutto, è lecito dire che la dimensione di questo aggiornamento è ...