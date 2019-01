A sorpresa l’anteprima di Complimenti Ignoranti | il nuovo singolo di Daniele Silvestri

optimaitalia

: A sorpresa l’anteprima di Complimenti Ignoranti, il nuovo singolo di @daniesilvestri prima di Sanremo… - OptiMagazine : A sorpresa l’anteprima di Complimenti Ignoranti, il nuovo singolo di @daniesilvestri prima di Sanremo… - Ultimoprezzo : La sorpresa di oggi è il 1° volantino in arrivo dopo l’Epifania, ce lo regala in anteprima #Aldi!… - paolocampobasso : L'annuncio a sorpresa ieri sera durante l'anteprima del suo nuovo video 'Faccio quello che voglio'! ??… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019)ecco svelata una piccola anteprima deldiche verrà rilasciato venerdì prossimo, 11 gennaio, su tutte le piattaforme streaming, in digital download e in rotazione radiofonica.Si intitolae anticipa ilalbum dell’artista che dovrebbe uscire in primavera. Il brano è stato eseguito in anteprima daanche durante il concerto di capodanno a Reggio Emilia il 31 sera e il giorno dopo a Pescara.A pubblicare il video di pochi secondi è stato proprio l’artista con un messaggio rivolto ai fan: “Beccatevi sto teaser delpezzo, messo carbonaramente in circolo in queste ore e eseguito (diciamo così) sul palco di Reggio Emilia - da cui sono prese queste immagini - e il giorno dopo a Pescara”, per poi ironizzare: “Sempre nello spirito piratesco di questo battesimo al limite dell’illegalità... ho ...