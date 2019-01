20 film che compiono 20 anni nel 2019

Aquaman : Henry Cavill rende omaggio al film in acqua - tra muscoli... e forchetta! : Aquaman sta ricevendo un'ottima accoglienza in tutto il mondo e tra i fan del cinecomic con protagonista Jason Momoa c'è anche l'attore Henry Cavill , suo collega in Justice League e grande amico. L'interprete di Superman, per rendere omaggio al lavoro ...

La memoria del cuore : trama - cast e curiosità del film con Channing Tatum e Rachel McAdams : A partire dalle 21.05 su Rai2, giovedì 3 gennaio va in onda in prima serata la commedia romantica La memoria del cuore, che racconta la storia particolarissima di due amanti… ripetenti, a causa di un incidente che priva lei della memoria. Nel cast anche Jessica Lange e Sam Neill, vecchie glorie di Hollywood sempre in grado di dare un gran contributo attoriale. La memoria del cuore: trailer La memoria del cuore: trama Paige e Leo sono una ...

YouTube - oltre i video ora anche film in streaming gratis : Milano, 3 gennaio 2018 – Su YouTube sarà possibile acquistare e noleggiare interi film, anche abbastanza recenti, accedendo a un vasto catalogo multimediale in continuo aggiornamento. E sembra anche che l’azienda di Mountain View abbia intenzione di introdurre la modalità di visione gratuita con annunci ADV. Questa novità di YouTube è pensata per strizzare l’occhio a tutti [...]

Da «Dumbo» a «Downton Abbey» - i film che non vediamo l’ora di vedere quest’anno : Once upon a time in HollywoodLa FavoritaOn the basis of sexFrozen 2DumboGemini ManLittle WomenDownton AbbeyEighth GradeUs1. Once Upon a Time in Hollywood Lo attendiamo già febbrilmente anche solo per le deliziose mise anni Settanta di Brad Pitt (total denim) e Leonardo DiCaprio (dolcevita canarino) nella prima immagine ufficiale. Poi c’è quell’altro piccolo dettaglio: a raccontare il massacro di Cielo Drive, Los Angeles, mandante il ...

Basta un paio di Baffi : Il film Stasera su Rai 1 per il ciclo Purché Finisca Bene : Antonia Liskova, Sergio Assisi e Marco Bonini sono i protagonisti della commedia diretta da Fabrizio Costa.

Purché finisca bene – Basta un paio di baffi : trama - cast e curiosità del film con Antonia Liskova : A partire dalle 21.25 di mercoledì 2 gennaio, va in onda su Rai1 in prima serata Basta un paio di baffi, la nuova commedia del ciclo Purché finisca bene: stelle del cast sono Sergio Assisi e la bravissima Antonia Liskova, stavolta chiamata all’impresa di… diventare un uomo. Già, perché in Basta un paio di baffi la protagonista Sara si trasforma in Andrea per realizzare il suo sogno: ci riuscirà? Purché finisca bene – Basta un ...

'Purché finisca bene' - stasera tornano su Rai1 i film a lieto fine : Tre nuovi titoli a lieto fine, per ridere e rilassarsi davanti alla tv. Si parte con 'Basta un paio di baffi' con Antonia...

Sulla soglia dell’eternità : perché il nuovo film su Van Gogh è a sua volta un’opera d’arte : Il 3 gennaio arriva sul grande schermo “Van Gogh. Sulla soglia dell’eternità”, il lungometraggio che racconta gli ultimi anni dell’artista olandese, e che ha già riscosso un enorme successo di pubblico e di critica. Un successo per nulla scontato quando ci si confronta con una vicenda umana e artistica come quella di Vincent Van Gogh e con i suoi capolavori: ma il film di Julian Schnabel è anch'esso un capolavoro.Continua a leggere

Purchè finisca bene 2019 dove vedere i film in tv - streaming e replica : PURCHÉ finisca bene dove vedere. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna dal 2 gennaio su Rai 1 la collana che racconta con ironia la quotidianità e le sue innumerevoli sfide, con una particolare attenzione anche alla profondità dei sentimenti. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. Purchè finisca bene 2019 dove vedere le puntate in tv e replica I film della collezione Purchè finisca bene andranno ...

Non ci resta che il crimine film al cinema : cast - recensione - curiosità : Non ci resta che il crimine è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 10 gennaio 2019. La pellicola diretta da Massimiliano Bruno ha come protagonisti Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Non ci resta che il crimine film al cinema: scheda e ...

Sing : trama e curiosità sul film d’animazione con gli animali che cantano : Dalle 21.25 su Canale 5, in prima serata e in prima tv, martedì 1 gennaio va in onda Sing, film d’animazione del 2016 che racconta le vicende di un koala deciso a salvare il suo teatro attraverso il potere del canto (in inglese, infatti, “Sing” significa proprio “cantare”). Sing: trailer Sing: trama Buster Moon, un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai caduto in disgrazia, è un eterno ...

Il cinema del 2019 : i film che vedremo nei prossimi mesi - : Il 31 gennaio voleremo con «Dragon Trainer - Il mondo nascosto» , terzo capitolo della serie, il 21 febbraio giocheremo con «The Lego movie 2» e il 6 giugno rideremo con «Pets 2 - Vita da animali» . ...

Behind enemy lines Dietro le linee nemiche film stasera in tv 30 dicembre : cast - trama - streaming : Behind enemy lines Dietro le linee nemiche è il film stasera in tv domenica 30 dicembre 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:40. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Behind enemy lines Dietro le linee nemiche film stasera in tv: cast GENERE: Azione ANNO: 2001 REGIA: John Moore cast: Gene Hackman, Owen Wilson, David Keith, Gabriel Macht, Charles Malik ...

Basta un paio di baffi lancia la nuova stagione di Purché finisca bene : protagonisti e trama dei nuovi film : Gennaio porterà con sé Basta un paio di baffi e la nuova stagione di Purché finisca bene, la collana dei film che andrà in onda nel prime time di Rai1 dal 2 gennaio ovvero alla domenica sera. Ad aprire le danze sarà proprio il film firmato da Fabrizio Costa e che vede nel cast anche Antonia Liskova, Sergio Assisi, Marco Bonini ed Euridice Axen. La sinossi del primo film della nuova collana recita: "Sara ha un solo sogno nella vita, diventare ...