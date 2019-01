You | recensione della nuova serie originale Netflix

Blastingnews

(Di giovedì 3 gennaio 2019) A volte capita, guardi una bella mela, sembra così croccante e succosa ma poi la mordi e scopri che in realtà è farinosa, molle, a tratti marcia. Si prova un po la stessa sensazione guardando il trailer di "You", laispirata all'omonimo libro di Caroline Kepnes. Sembra molto Interessante, una di quelleche ti tiene incollato allo schermo e allora la guardi, poi, però, ti rendi conto che è 'farinosa', che insomma le attese non sono state esaudite in pieno. Laè alla sua prima stagione ed è laarrivata in casa. Composta di 10 episodi tratta del tema dello stalking, degli amori malati e dell'ossessione per la persona amata.Cosa non funziona in "You"? Purtroppo "You" non regge le aspettative. Il tema ha tutte le potenzialità per uno sviluppo corposo che però non avviene. I temi sopra elencati vengono toccati molto 'piano', per la ...