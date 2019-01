Xiaomi Mijia Smart Washing Machine è un’interessante lavatrice intelligente da 250 euro

Xiaomi annuncia il proiettore Mijia Youth Version in Cina : Il colosso cinese ha annuncia to in Cina la Youth Edition del proiettore Xiaomi Mijia che avrà un prezzo di 2499 Yuan (circa 318 euro) e inizierà il crowdfunding alle 14:30 del 2 gennaio al prezzo di 2199 Yuan (circa 280 euro). Xiaomi Mijia Youth Edition conserva il display da 40-120 pollici della Version e precedente e adotta lo stesso sistema TV MIUI di Xiaomi TV, con una sorgente luminosa a LED a 1080P a un prezzo inferiore a quanto ...

Xiaomi lancia in Cina una lavatrice e asciugatrice smart Mijia da 10 Kg : Xiaomi ha lanciato in Cina la sua lavatrice e asciugatrice intelligente Mijia nella versione con capacità di carico da 10 kg. Ecco le sue feature L'articolo Xiaomi lancia in Cina una lavatrice e asciugatrice smart Mijia da 10 Kg proviene da TuttoAndroid.