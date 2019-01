Wta Brisbane | Osaka in semifinale | sconfitta Sevastova al terzo set

Wta Brisbane – Naomi Osaka agguanta la semifinale - ko in tre set Sevastova : Naomi Osaka vince e vola in semifinale al torneo WTA di Brisbane in Australia, la giapponese numero 5 al mondo ha battuto ai quarti Anastasija Sevastova Sul cemento del Tennyson Tennis Centre di Brisbane in Australia, si sta disputando uno dei primi tornei di stagione. Dopo i ko inattesi di Svitolina e Bertens, arriva al torneo WTA di Brisbane la vittoria di Naomi Osaka contro Anastasija Sevastova. La tennista giapponese, numero 5 della ...

Wta Brisbane – Passo falso per Svitolina : la numero 4 al mondo ko contro Sasnovich : Elina Svitolina eliminata agli ottavi di finale del WTA di Brisbane: la tennista ucraina sconfitta da Aliaksandra Sasnovich Primo Passo falso del 2019 per Elina Svitolina. La tennista ucraina, attualmente numero 4 al mondo, vincitrice delle WTA Finals e bi-campionessa in carica degli Internazionali d’Italia, è stata sconfitta agli ottavi di finale del WTA di Brisbane. Sul cemento australiano, Svitolina si è arresa dopo 1 ora e 48 minuti ...

Wta Brisbane - Kvitova e Bertens fuori al secondo turno : Brisbane, AUSTRALIA, - Continuano le sorprese al 'Brisbane International', Wta Premier dotato di un milione di dollari di montepremi che apre la stagione sul cemento australiano, uno dei tre ...

Wta Brisbane – Kiki Bertens ko agli ottavi di finale : la tennista olandese si arrende a Donna Vekic : Kiki Bertens termina il primo torneo del suo 2019 agli ottavi di finale: il secondo turno del WTA di Brisbane contro Donna Vekic è fatale alla tennista olandese Ha chiuso il 2018 da grande protagonista, guadagnandosi gli elogi della critica e un posto nelle WTA Finals, ma il nuovo anno per Kiki Bertens non è iniziato sulla falsa riga di quello passato. Nel WTA di Brisbane, primo torneo del 2019, la tennista olandese è stata sconfitta al ...

Wta Brisbane – Pliskova in scioltezza sulla Bouzkova - il derby ceco se lo aggiudica Karolina in due set : La numero 8 del ranking vince il derby tutto ceco con la Bouzkova, accedendo così ai quarti di finale Un derby è sempre un derby, vincerlo regala sempre emozioni speciale. Può confermarlo Karolina Pliskova, abile a superare la connazionale Bouzkova in due set negli ottavi del torneo WTA di Brisbane. La numero 8 del ranking si impone con il punteggio di 7-5, 6-2 senza staccando così il pass per il turno successivo. Una partita senza storia, ...

Wta Brisbane – Niente da fare per Petra Kvitova - la ceca sconfitta in due set dall’estone Kontaveit : Termina agli ottavi di finale l’avventura della Kvitova nel torneo di Brisbane, Niente da fare per la ceca al cospetto della Kontaveit Pesante sconfitta per Petra Kvitova nel torneo WTA di Brisbane, la ceca cede in due set all’estone Kontaveit e dice addio alla possibilità di iniziare il 2019 con una vittoria. La numero 7 del ranking non riesce a dare continuità al proprio gioco, perdendo al cospetto della propria avversaria ...

Wta Brisbane – Tennis e animali! Strani incontri per Naomi Osaka : il koala è dolcissimo - ma il serpente… [GALLERY] : Impegnata nel WTA di Brisbane, Naomi Osaka ha fatto la conoscienza di alcuni animali tipici del luogo durante una simpatica ‘gita’ nella natura Come spesso accade a queste latitudini, i Tennisti impegnati nei primi tornei sul cemento australiano si ritagliano del tempo per dedicarsi a delle vere e proprie escursioni in mezzo alla natura. Naomi Osaka, impegnata nel WTA di Brisbane, ha fatto la conoscienza di due animali tipici ...

Wta Brisbane – Kvitova e Osaka non steccano all’esordio : Stephens sconfitta da Konta : Tre top 10 del tennis femminile all’esordio a Brisbane: vittorie per Kvitova e Osaka, Stephens sconfitta da Konta al primo turno Il primo giorno del 2019 porta con sé una grande ventata di aria fresca e i primi match di tennis del nuovo anno. Sul cemento del WTA di Brisbane subito in campo tre top 10 del tennis femminile, con il primo ko a sorpresa. Abbandona il torneo al primo turno la ex campionessa US Open Sloane Sthepens (n° 6 WTA), ...

Tennis – Wta Brisbane - avanzano Bertens e Pliskova : l’olandese e la ceca accedono agli ottavi : agli ottavi di finale del torneo WTA di Brisbane accedono tra le altre anche Kiki Bertens e Karolina Pliskova Sul cemento del Tennyson Tennis Centre di Brisbane in Australia, si sta disputando uno dei primi tornei di stagione. Tra le grandi protagoniste della competizione anche Kiki Bertens e Karolina Pliskova, che hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale del Brisbane International. Kiki Bertens ai sedicesimi di finale ha ...

Wta Brisbane 2019 : presenti sette delle prime dieci al mondo. Assente Camila Giorgi : La stagione 2019 del tennis femminile esordisce subito con un torneo Premier, quello che si disputa a Brisbane in contemporanea con l’ATP 250 che quest’anno gode della presenza di Rafael Nadal e Andy Murray. Se tra gli uomini ci sono tre top ten, tra le donne il conteggio aumenta a sette, con una particolarità: Simona Halep, Angelique Kerber e Caroline Wozniacki, le prime tre del mondo, non ci sono, perché non in campo (la rumena), ...