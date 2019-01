Wta Auckland | Venus Williams vola ai quarti di finale

Calendario Tennis - i tornei della settimana 7-13 gennaio. Programma - orari e tv degli Atp e Wta ad Auckland - Sydney e Hobart : Gli Australian Open sono sempre più vicini: gli ultimi tornei in preparazione al primo Slam stagionale si giocheranno tra il 6 ed il 12 gennaio, in contemporanea con le qualificazioni di Melbourne, che si giocheranno tra l’8 ed il 12, mentre il main draw verrà sorteggiato il 10 alle ore 8.00 italiane. Gli ultimi tornei prima di Melbourne saranno quelli di Sydney, che sarà un evento combined, mentre gli uomini giocheranno anche ad Auckland ...

Tennis - Wta di Auckland : Venus Williams approda ai quarti - battuta la Davis : Venus Williams ai quarti del torneo WTA di Auckland dopo aver vinto il derby statunitense contro Lauren Davis Venus Williams si qualifica per i quarti di finale del torneo Wta di Auckland, in Nuova Zelanda. Nella sfida di secondo turno la 38enne di Lynwood, numero 39 Wta e sesta testa di serie, ha superato 6-4, 6-3 nel derby statunitense Lauren Davis, numero 173 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card. Prossima avversaria per ...

Wta Auckland : Wozniacki al secondo turno : Auckland, NUOVA ZELANDA, - Esordio convincente per Caroline Wozniacki all''ASB Classic', torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova ...

Wta Auckland – Caroline Wozniacki parte con il piede giusto - battuta all’esordio la tedesca Siegemund : La tennista danese supera in scioltezza l’avversaria tedesca, accedendo così al turno successivo del torneo di Auckland parte benissimo l’avventura di Caroline Wozniacki nel torneo di Auckland, la tennista danese non lascia scampo alla tedesca Siegemund piegandola con il punteggio 6-3, 6-2. Partita ampiamente a senso unico, con la numero 3 del Ranking WTA che adesso se la vedrà nel turno successivo con la canadese Andreescu, ...

Wta Auckland 2019 : Caroline Wozniacki numero uno - subito sfida Williams-Azarenka : La stagione 2019 sta ormai per cominciare e ad Auckland va in scena uno dei tornei WTA più importanti, almeno per il seeding presente, di queste prime settimane. La testa di serie numero uno è la danese Caroline Wozniacki, che comincia dunque dalla Nuova Zelanda la preparazione in vista degli Australian Open, dove difende la vittoria dello scorso anno. Presenti in tabellone anche Venus Williams e Viktoria Azarenka, che daranno vita alla sfida ...