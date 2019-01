Windows Mixed Reality | Microsoft migliora la UI con 19H1

surface-phone

(Di giovedì 3 gennaio 2019), nell’ultima buildrilasciata perovvero la 18305, ha implementato silenziosamente alcuni piccoli ma graditimenti per l’interfaccia grafica.Novità Modificati i colori del menu start: dal classico grigio, si è passati a delle colorazioni decisamente più chiare e tendenti al viola. Le finestre hanno adesso una forma più curva offrendo un maggiore senso di tridimensionalità. Il menu start mostra ora l’immagine dell’accounte le indicazioni per la batteria, la connessione WI-FI e l’audio. Introdotto un pulsante Pick-Up. Una volta selezionato, si apre un nuovo strumento di ridimensionamento / spostamento delle finestre. Download Ricordiamo che l’aggiornamento è disponibile per tutti coloro che sono iscritti al programma Insider e che possiedono HoloLens oppure un visore di realtà virtuale ...