Windows 10 è il sistema operativo più diffuso al mondo

Windows 10 è il sistema operativo più usato al mondo : (Foto: Lorenzo Longhitano) Insieme ai festeggiamenti per l’anno nuovo, in Microsoft si stappa lo champagne anche per un traguardo importante appena raggiunto del sistema operativo Windows 10. Stando alle ultime rilevazioni di Net Market Share infatti il software della casa di Redmond è diventato il sistema operativo per computer più utilizzato al mondo, detronizzando il predecessore Windows 7 da anni in testa alla classifica. Il sorpasso è ...

Nuovi concept su Windows Core OS - il sistema operativo di Andromeda e Centaurus : Windows Core OS, il cui sviluppo è stato rivelato dalla stessa Microsoft seppur non proprio esplicitamente, rappresenta l’innovazione di Windows come lo conosciamo oggi. Windows Core OS, infatti, promette di rivoluzionare le funzioni e l’intera interfaccia grafica dell’OS con CShell in grado di rendere la UI adattiva in base al dispositivo in uso e il Fluent Design System per dare un tocco estetico di modernità ed eleganza ...