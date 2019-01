WAND | la nuova tecnologia wireless per il trattamento di epilessia e morbo di Parkinson

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Gli ingegneri dell’Università di Berkeley hanno sviluppato un nuovo neurostimolatore per monitorare e contemporaneamente stimolare gli impulsi elettrici nel cervello, questapotrebbe essere una svolta per i pazienti affetti dae disturbi neurologici, poiché offrirebbe la possibilità di mettere a punto dei trattamenti mirati.Il dispositivo, chiamato, che sta perartifact-free neuromodulation è un dispositivo senza fili e autonomo che agisce come una sorta di “pacemaker per il cervello”, monitorando l’attività cerebrale e operando un aggiustamento dei parametri di stimolazione degli impulsi elettrici quando rileva un’anomalia.(UC Berkeley photo by Rikky Muller) Questi dispositivi, che funzionano in modalitàcon due chip posti all’esterno della testa, possono riconoscere i segnali d’allarme neurologici di alcune ...