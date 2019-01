Wall Street | apre in calo | Apple nella tempesta perde oltre 9%

Wall Street a tutto retail - migliori scommesse per il nuovo anno : ... per quel che riguarda la politica monetaria, sta iniziando ad avere un approccio decisamente più accomodante .

Wall Street a tutto retail - migliori scommesse per il nuovo anno : ... per quel che riguarda la politica monetaria, sta iniziando ad avere un approccio decisamente più accomodante . Le Top Picks di Randy Korik L'analista di Jefferies, tra le scelte migliori nel settore ...

Parte in rosso l'anno di Wall Street. A Piazza Affari giù le banche e galassia Agnelli : Rendimento Bund scende allo 0,17%, ai minimi da aprile 2017 Il timore per un rallentamento dell'economia globale favorisce il flight-to-quality sui mercati finanziari e spinge gli acquisti dei bond, ...

Wall Street apre il nuovo anno in negativo : I principali indici azionari di Wall Street, influenzati dalle notizie poco incoraggianti provenienti dall'economia cinese, hanno aperto la seduta in negativo e navigano attualmente scontando perdite superiori all'1%. Il Dow Jones cede il l'1,29% a quota 23.026,01; lo S&P 500 è in calo dell'1,13% a 2,478.

Parte in rosso Wall Street. A Piazza Affari giù le banche e galassia Agnelli : Rendimento Bund scende allo 0,17%, ai minimi da aprile 2017 Il timore per un rallentamento dell'economia globale favorisce il flight-to-quality sui mercati finanziari e spinge gli acquisti dei bond, ...

Le migliori Blue Chips di Wall Street : ecco la classifica 2018 : La tabella che segue riporta i titoli azionari del paniere Dow Jones Industrial che hanno ottenuto le migliori performance nel corso del 2018. Nello stesso periodo, l' indice Dow Jones Industrial ha ...

Wall Street : previsto tonfo in avvio. I titoli sotto la lente : Tanto basta per impensierire gli investitori sullo stato di salute dell'economia globale e a ciò si aggiungono le persistenti preoccupazioni sul parziale shutdown con cui gli Stati Uniti stanno ...

Wall Street - Capodanno tra le perdite peggiori dal 2008. Ma brinda alle Ipo tech attese nel 2019 : VIDEO / Per saperne di più ---> L'economia Usa ha il vento in poppa, perché Wall Street crolla? Price/earnings delle imprese È anche - anzi forse soprattutto - prevista una frenata dalla marcia degli ...

Wall Street - Capodanno tra le perdite peggiori dal 2008. Ma brinda alle Ipo tech attese nel 2019 : Il Dow Jones ha archiviato i dodici mesi con una flessione del 5,6 per cento. Peggio ha fatto il più allargato e rappresentativo Standard& Poor's 500, arretrando del 6,2 per cento. E in ritirata ha battuto anche il tecnologico Nasdaq, patria di titoli abituati ad essere all'avanguardia, in ribasso del 3,9 per cento....

Wall Street archivia il peggiore anno dal 2008 - S&P 500 ha perso oltre il 6% : Commercio a parte, anche i timori di una frenata dell'economia globale hanno preoccupato i mercati. E una guerra a colpi di dazi tra Usa e Cina di certo peggiorerebbe il quadro congiunturale a ...

Wall Street : ultima seduta di un 2018 in perdita inizia in rialzo : New York, 31 dic., askanews, - E' iniziata in rialzo l'ultima seduta di un 2018 in perdita, il primo anno in rosso dal 2008. A sostenere i listini, reduci dalla prima settimana in positivo di dicembre,...

Wall Street parte in discreto rialzo : Wall Street Avvia l'ultima sessione dell'anno in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 23.295,85 punti; giornata di guadagni per lo S&P-500 , che continua la giornata a 2.506,51 punti. Sale il Nasdaq ...

Wall Street dopo i botti di Capodanno - ecco 19 Titoli BUY : ... come in molti temono, la crescita dell' economia a stelle e strisce tenderà a rallentare. I Titoli delle società candidate al rimbalzo per il prossimo anno In altre parole, i Titoli maggiormente ...

Wall Street chiude mista - prima settimana positiva di dicembre : New York, 28 dic., askanews, - Un'altra seduta altamente volatile è finita in modo misto a Wall Street, dove oggi gli indici sembravano destinati a mettere a segno la terza giornata di fila in aumento.