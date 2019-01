oasport

: #volley Jiri Kovar torna a giocare! Reintegrato da Civitanova dopo la squalifica per doping - OA_Sport : #volley Jiri Kovar torna a giocare! Reintegrato da Civitanova dopo la squalifica per doping -

(Di giovedì 3 gennaio 2019)è statodalaper doping (risultò positivo al thc durante la Finale Scudetto che la Lube perse in primavera contro Perugia, venne fermato per quattro mesi), lo schiacciatorecosì algiocato: il 29enne è stato riabbracciato dalla società marchigiana e l’annuncio ufficiale è stato dato durante una conferenza stampa appositamente indetta.Il martello, che da otto anni milita con i cucinieri, ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Sono felice di poter essere ancora in maglia Lube, è stato un periodo non facile ma ne ho approfittato per sistemarmi fisicamente con 2 mesi e mezzo di lavoro dalla mattina alla sera in un centro di Bologna per recuperare il mio stato fisico. Un lavoro che ha dato buoni frutti. Sono contento che nonostante quanto successo, e mi dispiace per questo, la proprietà e la società credano ancora in ...