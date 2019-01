Vieni da me - il clamoroso ritorno di Michele Cucuzza : il mito Rai 'torna a casa' da Caterina Balivo : È tornato a casa, Michele Cucuzza . Il mitico conduttore, 66 anni, è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e a molti telespettori rivederlo avrà provocato un tuffo al cuore. GUARDA IL VIDEO - '...

Vieni da me - Alda D'Eusanio disgustata da Fabrizio Corona : il gesto clamoroso - Caterina Balivo si dissocia : No, Alda D'Eusanio non cambia idea, affatto, su Fabrizio Corona . E lo dimostra in studio a Vieni da me , il programma di Caterina Balivo su Rai 1, dove massacra ancora una volta l'ex re dei paparazzi.