VIDEO Cecchinato-Lajovic | gli highlights della partita | l’azzurro vola in semifinale

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Marcoha conquistato l'accesso alle semifinali del Torneo ATP 250 di Doha. L'azzurro ha sconfitto Dusanin due set e si è qualificato al turno successivo dove se la dovrà vedere con il temibile Thomas Berdych sul cementocapitale del Qatar. Oggi il tennista italiano, salito al numero 18 del ranking ATP, ha sconfitto il serbo con grande autorevolezza. Di seguito ilcon glidi, quarto di finale del torneo ATP 250 di Doha.