ilfattoquotidiano

: Vice, l’orrorifico Dick Cheney di Christian Bale, male assoluto del mondo, sotto pesanti quintali di trucco - FQMagazineit : Vice, l’orrorifico Dick Cheney di Christian Bale, male assoluto del mondo, sotto pesanti quintali di trucco - TutteLeNotizie : Vice, l’orrorifico Dick Cheney di Christian Bale, male assoluto del mondo, sotto pesanti… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Se nell’epoca contemporanea va tutto storto, la colpa è di. Partiamo dalla tesi, mica tanto occulta, di. Il nuovo film di Adam McKay (che con la versione sarcastico pop del crack finanziario del 2008 – The big short – vinse l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale) è il racconto vagamente allegorico su come uno scaltro e conservatore omuncolo qualunque del Wyoming sia riuscito a diventarepresidente degli Stati Uniti, a modificare il corso degli eventi internazionali, a inventarsi teorie e giustificazioni “giuridico/legali” per dichiarare guerre, giustiziare dittatori, torturare prigionieri. Ildi McKay è, shakesperianamente, il. E la sua mogliettina Lynne, arrivista e altrettanto furba, è una suggeritrice nefasta Lady Macbeth.Così si attraversano rapidamente, grazie al continuo palleggio flashback e flashforward, coté ...