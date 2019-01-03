Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 17 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SU MOLTE ARTERIE DEL TERRITORIO: NEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE IN ENTRATA A Roma SI RALLENTA PRESSO LA GIUSTINIANA IL TRAFFICO GENERA CODE SULLA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE IN ENTRATA A Roma SI RALLENTA PRESSO LA GIUSTINIANA PER UN INCIDENTE SI STA IN FILA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI MENTRE E’ IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA VIA APPIA IN DIREZIONE Roma CI SI INCOLONNA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE IN ENTRATA A Roma SI RALLENTA PRESSO LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DALLA A91 Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ORA CODE IN SMALTIMENTO TRA VIALE PARCO DEI MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO IN DIREZIONE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CONTINUANO I DISAGI SULLA A91 Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIALE PARCO DEI MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO CON RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CI SONO RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CONTINUANO I DISAGI SULLA A91 Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO CON RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CONTINUANO I DISAGI SULLA A91 Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA SI SONO CREATE CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 GENNAIO 2019 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DALLA A91 Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA SI SONO CREATE CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO TORNATO REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA A1 Roma NAPOLI PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE Roma PERCORRENDO LA VIA APPIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD NELLE DUE DIREZIONI SULLA A91 Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO ARDEATINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA SEMPRE IN INTERNA E SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE BOCCEA E CASAL DEL MARMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA SEMPRE IN INTERNA E SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE BOCCEA E CASAL DEL MARMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 17 | 15
VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 17:15 (Di giovedì 3 gennaio 2019) VIABILITA’ Lazio DEL 3 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA IL BIVIO PER LA A1 E L’ARDEATINA; SULLA STESSA DIRAMAZIONE Roma SUD SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO; SEMPRE VERSO IL RACCORDO CODE SULLA Roma FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE TERMINI; DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 17:15: VIABILITA’ LAZIO DEL 3 GENNAIO 2019… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 17:15', su #spreaker… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2019 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-01-2019 -
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