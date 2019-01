Vasco Rossi cambia la scaletta per il tour 2019 | ' Recupero di alcune chicche del passato'

Prime anticipazioni sulla scaletta del tour di Vasco Rossi negli stadi con alcune “chicche” dal passato : La scaletta del tour di Vasco Rossi vive delle sue Prime anticipazioni con le dichiarazioni del rocker che ha deciso di rilasciare a poco più di 5 mesi dall'inizio dei concerti che terrà a Milano e a Cagliari. Secondo quanto riportato dal rocker di Zocca, la setlist pensata per i nuovi concerti sarà completamente diversa da quella presentata un anno fa e comprenderà anche alcune rarità del passato, tra queste compare anche Ti taglio la gola. ...

Processo al figlio di Vasco Rossi - testimone Virginie Marsan : A ricostruire in aula la notte dell'incidente alla Balduina per cui è imputato Davide Rossi, figlio del Blasco, accusato di omissione di soccorso e lesioni, sarà chiamata Virginie Marsan, figlia della ...

Elisa - Marco Mengoni e Vasco Rossi alla guida della classifica Earone dei più trasmessi in radio : Elisa, Marco Mengoni e Vasco Rossi guidano l'ultima classifica Earone del 2018. La regina indiscussa è Elisa, con il nuovo singolo ancora in vetta da 8 settimane. Se piovesse il tuo nome è il brano più trasmesso in radio in Italia. Il brano, certificato singolo d'oro, è il primo estratto dal disco Diari aperti, rilasciato lo scorso 26 ottobre per Island Records e certificato disco d'oro per aver superato le 25.000 copie vendute. La ...

I nuovi dischi del 2019 da Adriano Celentano a Fiorella Mannoia - Fedez - Francesco De Gregori - Vasco Rossi : Milano. Non si preannuncia un anno tanto prolifico per il mercato discografico che ha sempre più a che fare con

Nella scaletta di Vasco Rossi a Milano e Cagliari alcuni inediti : le parole del rocker dallo studio : Raggiungono i social le prime indiscrezioni sulla scaletta dei concerti di Vasco Rossi a Milano e Cagliari il pRossimo anno. Il rocker ha anticipato ai fan di essere tornato in studio per le prove del Vasco Non Stop Live 2019 che toccherà due sole città: Milano e Cagliari. Nel rispondere ad un commento di un fan su Instagram ha inoltre rivelato ciò che potrebbe essere interpretata come un'anticipazione sulle canzoni in scaletta. Nelle scorse ...

Rosario Lanzara - tra Vasco Rossi e Tiziano Ferro con la sua 'Manchi nell'aria' : Si è parlato spesso, nelle ultime settimane, della situazione attuale della musica italiana con tanti talenti che si perdono con il passare degli anni nell'anonimato. Questo non dovrebbe succedere a Rosario Lanzara, giovanissimo cantautore di origini napoletane. Nonostante abbia compiuto diciotto anni solo il 14 settembre, questo ragazzo nel 2014 ha già raggiunto la semifinale nel programma Tra Sogno e Realtà in onda su La 5, arrivando secondo ...

Il Natale di Vasco Rossi alla scuola di musica Massimo Riva - coi giovani studenti nel ricordo del musicista : Anche quest'anno non è mancata la consueta visita di Vasco Rossi alla scuola di musica Massimo Riva a Zocca, voluta proprio dal rocker e dalla famiglia del musicista per tenerne vivo il suo ricordo attraverso l'insegnamento della musica a nuove generazioni. Ormai da anni il Blasco non fa mancare il suo sostegno a Natale o in altre occasioni ai giovani allievi musicisti della scuola modenese, così come non dimentica di visitare i piccoli ...

Vasco Rossi saluta i fans fuori da casa sua dopo il pranzo natalizio : Agenzia Vista, Emilia, 26 dicembre 2018 Fan e sostenitori fuori da casa di Vasco Rossi hanno aspettato che il loro idolo finissse il pranzo natalizio per salutarlo e fargli gli...

Vasco Rossi fa visita ai bimbi malati di cancro : 'Mi date tanta energia' : Vasco Rossi non trattiene la commozione davanti ai bambini dell'ospedale Rizzoli di Bologna . Il cantante ha fatto visita ai pazienti del reparto di chemioterapia e appena è entrato, presentandosi ...

Vasco Rossi porta i regali ai bambini dell'ospedale Rizzoli a Bologna | VIDEO : Il cantante presente come ogni anno all'evento della onlus Ansabbio per i piccoli pazienti della struttura

Biglietti in prevendita per Vasco Rossi a Cagliari su Vivaticket : prezzi e settori disponibili per Vasco Non Stop Live 2019 : Parte oggi, venerdì 21 dicembre, la prevendita generale dei Biglietti per Vasco Rossi a Cagliari il pRossimo giugno. Dopo la pre-sale in anteprima esclusiva per gli iscritti al Fan Club ufficiale del Blasco, inizia oggi la prevendita generale sul circuito Vivaticket, online, via call center e nei punti vendita autorizzati. Dalle ore 13.00 di oggi i Biglietti per i due concerti del Vasco Non Stop Live a Cagliari Fiera saranno acquistabili anche ...

Vasco Rossi - regalo di Natale ai bambini dell’Ospedale di Bologna : Vasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiUn regalo di Natale speciale è arrivato in anticipo ai bambini ricoverati all’Ospedale Rizzoli di Bologna. Una sorpresa in carne ed ossa, che tutti – fino a quel momento – avevano visto soltanto in televisione: Vasco Rossi, che ha visitato i reparti di chemioterapia, ortopedia pediatrica e ortopedia oncologica della struttura. Come si ...

Vasco Rossi visita i piccoli malati del Rizzoli : arriva il 'primario' del sorriso : Vasco Rossi, grande rocker e grande uomo. Il Natale si avvicina ma non tutti i bimbi lo passeranno a casa, insieme ai parenti e agli amici. Ci sono minori che trascorreranno le festività natalizie in ospedale. Non è facile per tali piccoli e nemmeno per i loro genitori. Grande stupore, nelle ultime ore, nelle corsie dell'istituto Rizzoli di Bologna. All'improvviso si è presentato nientemeno che Vasco Rossi, uno dei cantautori più talentuosi e ...