Una Vita | anticipazioni puntate 7-11 gennaio | la terribile malattia

Anticipazioni Una Vita : il marito di Celia finisce in ospedale a causa di un incidente : Lo sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” appassiona sempre di più i telespettatori. Purtroppo negli episodi che andranno in onda su Canale 5 questa settimana in corso ci sarà un terribile avvenimento che metterà a serio rischio la Vita di uno storico personaggio. Stiamo parlando di Felipe Alvarez Hermoso, che dopo essersi allontanato da Acacias 38 per un breve periodo precisamente per aiutare Mauro San Emeterio e Teresa Sierra ad aprire una ...

Spoiler Una Vita : Victor chiede la mano della fidanzata che non accetterà : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Victor Ferrero interpretato da Miguel Diosdado. Il cioccolatiere, infatti, avrà un bruttissimo litigio con Maria Luisa. Quest'ultima, infatti, non accetterà di stare lontano dalla sua famiglia, mentre il pasticcere la riterrà troppo infantile ...

Anticipazioni Una Vita : Maria Luisa rifiuta la proposta di matrimonio di Victor : Nuovo appuntamento dedicato alla popolare soap opera di origini iberiche Una Vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra e sempre in grado di appassionare il pubblico con colpi di scena inaspettati. I prossimi episodi italiani saranno caratterizzati da una scena spiacevole che vedrà protagonisti due storici personaggi. Si tratta di Victor Ferrero, che finalmente farà una proposta di matrimonio alla fidanzata Maria Luisa Palacios. La sorella ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula terrorizzata dalla strega Baba Yaga : Le monete, i petali blu nell'acqua, il canto della notte, la foresta di foglie, per finire con la spaventosa casa con le zampe di gallina, tutti rimandi all'oscuro mito della strega Baba Yaga.

Laetitia Casta/ 'Sto con i gilet gialli : la mia è Una Vita di povertà e di proteste in piazza' : Laetitia Casta, si schiera al fianco dei gilet gialli e in una intervista a Liberation confida: 'La mia è una vita di povertà e di proteste in piazza'

Simona Ventura toccante : “Papà - Una Vita a cercare la tua approvazione” : Simona Ventura, commuovente lettera al padre. Le parole che ‘non ti ho detto’: “Credimi, ho passato una vita a cercare la tua approvazione” Auguri papà, le parole che non ti ho detto. Questo il leitmotiv della lettera scritta da Simona Ventura su Instagram per l’ottantesimo compleanno del padre Rino. Un viaggio nel tempo, tra le […] L'articolo Simona Ventura toccante: “Papà, una vita a cercare la tua ...

Trame Una Vita : Elvira ritorna ad Acacias 38 - Samuel grave in ospedale : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Una Vita riguardanti gli episodi che vedremo in onda da lunedì 7 gennaio a venerdì 11 gennaio 2019 a partire dalle 14,10 su canale 5. Dopo le variazioni della programmazione nel corso delle festività natalizie, la soap ambientata ad Acacias 38, ritorna nella sua consueta collocazione: infatti come vedremo sarà come sempre ricca di colpi di scena e nuovi intrighi, primo tra tutti la ...

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 3 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 608 e 609 di Una VITA di giovedì 3 gennaio 2019: Solo per poco Samuel non scopre Diego e Blanca intenti a baciarsi; in seguito, Blanca rifiuta Samuel e così lui capisce che c’è qualcosa che non va. Simon vuole vedere il quadro trovato da Maria Luisa a casa di Arturo: quando entra nell’abitazione, vede il cilindro fonografico contenente la registrazione di Elvira e la ascolta insieme a Victor e Maria ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 7-11 gennaio 2019 : Blanca Bacia Diego Davanti a Samuel! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2019: Simon sposa Adela. Ritorna Elvira! Ursula si oppone all’operazione di Samuel… Anticipazioni Una Vita: Ursula favorirà un incontro tra Blanca e Diego che si baceranno appassionatamente non accorgendosi della presenza di Samuel. Tra i fratelli Alday voleranno calci e spintoni… Elvira verrà ospitata dai Palacios, mentre Ursula verrà terrorizzata da strani ...

Una fonte rivela : 'Olivia Newton-John ha poche settimane di vita a causa del cancro'. Il manager smentisce categoricamente : Olivia Newton-John Soltanto lo scorso 2017, Olivia, celebre in tutto il mondo per la sua interpretazione di Sandy in 'Grease' , aveva rivelato di avere un tumore al seno, dopo quello che aveva già ...

Una Vita e Il Segreto sospese il 5 gennaio : il palinsesto della settimana : Le vacanze di Natale sono da sempre sinonimo di variazione di palinsesto per i programmi di Canale 5 che spesso ottengono maggiore spazio, mentre in altri casi vengono addirittura sospesi. È questo, ad esempio, il caso di Beautiful che è andato in pausa prima di Natale e tornerà sulla rete ammiraglia domenica 6 gennaio. A differenza di quanto accaduto per la soap americana, invece, Il Segreto e Una Vita hanno conquistato maggiore spazio, ...

Beautiful torna domenica 6 gennaio - puntate speciali anche di Una Vita e Il Segreto : domenica 6 gennaio, giorno della Befana, tornerà su Canale 5 a partire dalle 14.00 Beautiful. Seguiranno un episodio di Una Vita e uno dedicato a Il Segreto.

Anticipazioni Una Vita : MARIA LUISA rifiuta di sposare VICTOR - ecco perché : Clamoroso rifiuto in arrivo per VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) nelle prossime puntate italiane di Una vita!!! Come abbiamo già avuto modo di anticipare ai nostri lettori, il pasticciere riceverà un’inaspettata lettera dalla madre Juliana (MARIA Tasende) e tutto ciò lo spingerà ad accelerare il suo matrimonio con MARIA LUISA Palacios (Cristina Abad). Addentriamoci nei dettagli della storyline per comprendere meglio quello che ...