Un 2018 da record per Audi Italia

Disney da record : nel 2018 oltre 7 miliardi di dollari al botteghino : La Disney ha realizzato il suo secondo miglior anno di sempre al botteghino, raccogliendo 7,32 miliardi di dollari nel mondo grazie a titoli come Black Panther e Avengers: Infinity War , ma anche al ...

Louvre - nuovo record visitatori nel 2018 : 8.15 Il Museo del Louvre ha battuto un nuovo record, registrando nel 2018 un numero di visitatori superiore ai 10 milioni. Un aumento pari al 25% rispetto all'anno precedente. Nel 2017, dopo il Louvre i musei più frequentati del mondo erano il Museo nazionale cinese e il Metropolitan di New York. Secondo il direttore del Louvre, Martinez, il nuovo record è stato possibile anche grazie alla ripresa del turismo internazionale a Parigi, dopo il ...

Aeroporti - record al Colombo : quasi 1 - 5 milioni di passeggeri nel 2018 : Genova - Sono stati 1.455.626, i passeggeri in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Genova nel 2018, record assoluto per lo scalo: la cifra è stata resa nota dal presidente, Paolo Odone. I ...

Tesla - Consegne record nel 2018 - ma la Borsa non premia : La Tesla mette a segno un nuovo trimestre con Consegne e produzione in netta crescita. La Casa californiana, a dimostrazione di come sia riuscita ormai a superare le difficoltà legate alla Model 3, ha chiuso il quarto trimestre dell'anno scorso con 90.700 veicoli consegnali, l'8% in più rispetto al record messo a segno nei tre mesi precedenti. Stessa percentuale di crescita è stata registrata per la produzione, con 86.555 unitàWall Street ...

Bari - Andrea e Fabio gemelli da record : uno è nato nel 2018 e l’altro nel 2019 : Andrea e Fabio sono gemelli ma nati in due anni diversi. Residenti a Bari, ma venuti alla luce al Policlinico gemelli di Roma, al termine di una gravidanza complicata, sono nati uno alle 23.59 del 31 dicembre 2018 e l'altro alle 00.01 del primo gennaio 2019: "Questi due minuti fanno la differenza".Continua a leggere

Chelsea - le cessioni spingono ricavi e utile : bilancio record nel 2018 : bilancio da record per il Chelsea, che nell'esercizio chiuso il 30 giugno 2018 ha registrato un fatturato e un utile mai così alto nella storia del club. L'articolo Chelsea, le cessioni spingono ricavi e utile: bilancio record nel 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cina : il 2018 segna un nuovo record negativo delle nascite : ... il 2018 verrà ricordato come "uno storico punto di svolta per la popolazione cinese", e la materializzazione di una "crisi demografica" che minaccia le prospettive di una economia già in fase di ...

PADOVA - INTERVENTO RECORD PER ASPORTARE TUMORE DAL CUORE SENZA APRIRE TORACE/ 2018 al top per sanità veneta : TUMORE rene-CUORE "aspirato" SENZA APRIRE TORACE: a PADOVA il primo INTERVENTO al mondo. L'operazione chirurgica è durata 12 ore e ha coinvolto 28 medici

In Sicilia record di confische nel 2018 : La criminalità organizzata Siciliana è sempre attiva nell'economia. Niente spari, solo affari. Così la mafia continua ad infiltrarsi negli appalti pubblici grazie alle aziende da controllate. In ...

Ronaldo e la Juventus : tutti i record del 2018 : Come in ogni maratona, e una stagione calcistica lo è, lunga dieci mesi, nessun record a metà strada ha un valore se non puramente statistico. Il successo si misura alla fine con il numero e la ...

Juventus - è un 2018 da record. Il mondo applaude i bianconeri : La Juventus va in vacanza con lo spirito dei ragazzi che si addormentano dopo un 30 e lode: sanno che era difficile, forse impossibile, fare di più. Juve-Samp 2-1 è stata l'ultima delle 38 partite ...

Huawei da record : nel 2018 supera per la prima volta 100 miliardi di dollari di entrate : Huawei ha reso noto che nel 2018 le sue entrate hanno superato quota 100 miliardi di dollari e si tratta della prima volta che riesce a raggiungere questo traguardo L'articolo Huawei da record: nel 2018 supera per la prima volta 100 miliardi di dollari di entrate proviene da TuttoAndroid.