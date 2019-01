Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | sindaci boicottano il decreto sicurezza  | 3 gennaio

Ultime notizie Roma del 03-01-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale giovedì 3 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio sindaci del PD in rivolta contro il decreto sicurezza con Orlando che sospende la norma che nega la possibilità di concedere la residenza immigrati con permesso di soggiorno pensi a Palermo invece di fare disobbediente la replica di Salvini che ricorda il decreto è stato approvato dal governo e Parlamento e firmato dal Presidente della ...

Ultime notizie Roma del 02-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno l’apertura del maltempo ondata di freddo intenso e neve caratterizzerà i prossimi giorni dal nord Europa infatti in arrivo 1 induzione di aria gelida di diretta estrazione artica ti dopo aver dilagato sul Centro europa. Era anche sul nostro paese portando neve film sulle coste di Romagna Marche Abruzzo Molise su ...

Calciomercato Roma / Ultime notizie - Rick Karsdorp vicino al ritorno al Feyenoord? : Calciomercato Roma, Ultime notizie 2 gennaio: Cengiz Under e Manolas al centro dell'attenzione, Karsdorp può tornare al Feyenoord.

Calciomercato Inter : Ultime notizie e aggiornamenti calciomercato Inter : calciomercato news Inter: scopri il canale dedicato alle ultime news su calciomercato Inter. Tutte le notizie, formazioni e pronostici su calciomercato Inter

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Sea Watch e Sea Eye - Malta concede attracco a 32 migranti - 2 gennaio 2019 - : Ultime notizie. Di oggi, ultim'ora. Bari: rapina da milioni di euro a furgone portavalori. Agrigento: esplode bombola a ossigeno, un morto , 2 gennaio 2019,

Ultime notizie Roma del 02-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno Banca Carige stata fosse l’amministrazione straordinaria da parte della Banca Centrale Europea il CDA dell’Istituto ed è caduto in seguito alle dimissioni di altri 4 consiglieri dietro richiesta di Carige Consob ha disposto la sospensione dalle negoziazioni dei titoli inizio garantiti dalla banca nelle sedi di negoziazione italiane Cambiamo ...

BARI - RAPINA A FURGONE PORTAVALORI : RUBATI 2 - 3 MILIONI/ Ultime notizie - criminali in fuga : assalto da film : assalto al FURGONE PORTAVALORI con ruspe a BARI: mezzo Ivri sventrato 'come una scatola'. Ultime notizie, RAPINA da 2,3 MILIONI: assalto da film.

CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime notizie - chieste informazioni su Ferreira Carrasco : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie 2 gennaio: si lavora al rinnovo per Ignazio Abate. Con il difensore di andrà avanti fino al 2020.

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - per Joachim Andersen aumenta la concorrenza : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 2 gennaio. Il ds Paratici allontana l'ipotesi Mbappè, aumenta invece la concorrenza per Andersen.

CALCIOMERCATO ROMA / Ultime notizie - Dendoncker nome caldo per il centrocampo giallorosso : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie 2 gennaio: Cengiz Under e Manolas al centro dell'attenzione, Dendoncker nome per il centrocampo giallorosso.

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Ultime notizie - Paratici allontana Mbappè : 'ipotesi fantasiosa' : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio. Il ds Paratici allontana l'ipotesi di Mbappè in bianconero: 'ipotesi fantasiosa'.

Ultime notizie Roma del 02-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Banca Carige Tata posto in amministrazione straordinaria da parte della Banca Centrale Europea il CDA dell’Istituto ed è caduto in seguito alle dimissioni di altri 4 consiglieri dietro richiesta di Carige Consob ha disposto la sospensione delle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dalla banca nelle sedi di negoziazione italiane Cronaca Vera ...

Ultime notizie Roma del 02-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura un razzo RPG è stato lanciato questa mattina contro un mezzo blindato Militare italiano e l’aria in cui era incorso un attività addestrativa circa 20 km da Herat nell’ovest dell’Afghanistan nessuno è rimasto ferito sicura difesa i nostri militari stanno bene in sicurezza il ...

Napoli - guinzaglio a compagna che voleva lasciarlo/ Ultime notizie - condannato : ha rischiato il linciaggio : Napoli, guinzaglio a collo della compagna che voleva lasciarlo/ Shock a Gradoni di Chiaia: ecco cos'è successo: uomo condannato ha rischiato linciaggio.