Trump durissimo contro Mattis : "L'ho licenziato io - cosa ha fatto per me?" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna sulle dimissione di James Mattis.Il capo della Casa Bianca ha affermato di avere sostanzialmente licenziato l'ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti. Durante un incontro con i giornalisti, poco prima di una riunione di gabinetto, il leader Usa ha attaccato duramente l'ex capo del Pentagono. E l'ha fatto proprio mentre accanto a lui sedeva il nuovo segretaro: Patrick ShanahanParlando di ...