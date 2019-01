Tragedia di Sauze | quattro indagati per la morte della bambina morta sulla pista da sci

Tragedia di Sauze - quattro indagati per la morte della bambina sulla pista da sci : già coinvolti in caso identico : Sono gli stessi finiti in un'inchiesta per la morte di un ingegnere di 31 anni il 20 gennaio dell'anno scorso sull'altro versante della pista. Sotto accusa l'uso delle barriere frangivento senza imbottitura

