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Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19 | 30 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19:30 (Di giovedì 3 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA  SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA , MENTRE RISULTA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE   SULLA CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE IN USCITA DA Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA  TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO ALTRE CODE POCO LONTANO SULLA CRISTOFORO COLOMBO MA OLTRE IL RACCORDO  TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA A CAUSA DI UN INCIDENTE RICORDIAMO INFINE I LAVORI IN VIA GALVANI NEL QUARTIERE TESTACCIO FINO AL 5 GENNAIO. SONO PREVISTI CAMBIAMENTI ALLA VIABILTÀ CON  DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO SU ALCUNE STRADE ADIACENTI. DEVIATE LE LINEE 718 E 719. In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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